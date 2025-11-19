Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Королевством Бахрейн

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о заинтересованности республики в развитии сотрудничества с Королевством Бахрейн. Об этом он сообщил на встрече с председателем Верховного совета по исламским делам Бахрейна шейхом Абдулрахманом бин Мохаммедом бин Рашедом аль-Халифой, состоявшейся в Доме Правительства РТ.

В ходе беседы Минниханов подчеркнул, что Россия придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Он отметил давние связи с королевством, напомнив о своем участии в Бахрейнском форуме в 2022 году и в 19-й ежегодной Конференции по исламскому банкингу и финансам в ноябре 2024 года.

Особое внимание было уделено работе в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Раис РТ поблагодарил шейха Абдулрахмана аль-Халифу за участие в деятельности группы, отметив, что привлечение авторитетных экспертов способствует выработке важных решений.

Также Минниханов рассказал о проведенной в Казани конференции совместно с Организацией по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) в рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».