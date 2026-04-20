Татарстанцам рассказали о длинных выходных и коротких рабочих днях в мае

В преддверии майских праздников Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана опубликовало разъяснения о графике отдыха и работы. Ведомство напомнило жителям республики о переносах выходных и сокращенных сменах.

Согласно Трудовому кодексу РФ, 1 мая (Праздник Весны и Труда) и 9 мая (День Победы) являются нерабочими праздничными днями. В 2026 году 9 мая выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник 11 мая. Дополнительным выходным в республике станет также 27 мая — начало празднования Курбан-байрама, объявленное указом раиса РТ нерабочим праздничным днем.

Таким образом, майские периоды отдыха придутся на 1–3 мая и 9–11 мая. Рабочие дни 30 апреля, 8 мая и 26 мая будут сокращены на один час, как это предусмотрено трудовым законодательством для смен, непосредственно предшествующих праздникам.