Татарстанцев приглашают в Зюри на Питрау

Кряшенский праздник Питрау, который должен пройти 19 июля, традиционно соберет гостей в селе Зюри Мамадышского района, причем уже в 27-й раз.

Питрау - это древний обряд кряшен, связанный с летним солнцестоянием. Считалось, что с помощью него можно увеличить будущий урожай, «настроить» природу на благоприятные условия для посевов.

Как отметил начальник отдела культуры исполкома Мамадышского района Степан Спиридонов, регистрацию на участие в фестивале прошли 49 коллективов не только из республики, но и из других регионов.

«В первую очередь это сход кряшен и кряшенских фольклорных ансамблей», - пояснил спикер.

«У нас будет самый большой хоровод в республике», - добавила заведующая отделом информационно-методического обеспечения Культурного центра имени Емельянова, член правления Общественной организации кряшен РТ Ирина Муллина.

Она сказала, что к заявленным фольклорным коллективам была только одна просьба: чтобы они исполняли песни исключительно своего района. Таким образом, на фестивале споют более 100 уникальных песен. Здесь люди заводят друзей, общаются - ведь в этом и заключается праздник, обозначил Степан Спиридонов цель мероприятия.

Сам праздник начнется примерно с 17.00. В этот момент стартуют конные скачки «Чаптар» (которые, к слову, присутствуют далеко не на каждом национальном празднике, так что можно счесть это изюминкой Питрау). В них будут участвовать только профессионалы. Кроме того, будут и гонки на колесницах. Все это должно сопровождаться профессиональным комментированием для зрителей.

А в 18.00 намечено торжественное открытие праздника с театрализованным прологом (обычно это яркое зрелище, практически историческая реконструкция) и награждением отличившихся работников района.

Среди спортивных мероприятий - турнир по национальной борьбе корэш. Лучших батыров будут награждать специальными призами красавицы. Или, иначе говоря, победительницы конкурса красоты и таланта «Кряшен чибяре». На празднике выберут не только республиканскую красавицу, но и главную красавицу Мамадышского района - соответствующие конкурсы будут проходить параллельно. Оценивать будут не только внешность, но и как девушка танцует и поет - обязательно что-нибудь национальное.

То, ради чего сюда приезжают тысячи людей, далеко не только кряшены, - концертная программа - пройдет на большой сцене «Питрау жыруы». Также для более молодой аудитории организуют этнодискотеку на площадке «Жяшляр жыены».

Кульминация праздника - огромный хоровод. Он будет сопровождаться народными игрищами. А ночью обязательно разожгут большой костер, как и полагается на Питрау.

Приезжать на праздник лучше заранее, чтобы найти место для своего автомобиля, советуют организаторы мероприятия.