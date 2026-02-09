Татарстанцы стали лауреатами Международной экологической премии «ЭкоМир-2025»

Лауреатов Международной экологической премии «ЭкоМир-2025», учрежденной Российской академией естественных наук, чествовали в Малахитовом зале «Дома ученых» в Москве.

9 февраля 2026  10:12
Ольга Иванычева

Обладателем диплома 2-й степени стал проект по экологии и краеведению Кукморского района Республики Татарстан, который представил на конкурс начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар, член Национального Совета Всемирного конгресса татар, председатель Совета Региональной общественной организации «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан Альберт Бурханов.

Проект школьного музея «Наши истоки», разработанный краеведом-исследователем, учителем истории МБОУ «Юлдузская средняя образовательная школа» Чистопольского района РТ Альмирой Шарифуллиной, стал лауреатом 2-й степени в номинации «Эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-исторического наследия, создание туристско-экскурсионных программ и проектов».

Кстати
Международная экологическая премия «ЭкоМир-2025» - общественная награда за выдающиеся достижения в охране окружающей среды, обеспечении экологической безопасности, иной экологической деятельности. В 2025 году на конкурс было подано 180 заявок в 11 номинациях. Из них 40 работ в номинации «Эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-исторического наследия, создание туристско-экскурсионных программ и проектов». Среди награжденных - проекты из Боливии, Пакистана, Белоруссии, Доминиканы, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Южная Кореи и регионов России.
