Татарстанская студия «Апуш» представит республику на окружном этапе «Театрального Приволжья»

news_top_970_100
Республика
17 апреля 2026  14:51

С 21 по 24 апреля в Удмуртии пройдет окружной этап VII сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Республику Татарстан в номинации «Детские театральные студии» представит победитель отборочного тура — коллектив «Апуш» со спектаклем «Мәкәрҗәдә театр» («Однажды на ярмарке»). Выступление состоится 21 апреля в ижевском Республиканском доме народного творчества.

Жюри также высоко оценило отдельных участников из Татарстана. Режиссеры спектакля Миляуша Шайхутдинова и Зульфия Валеева отмечены в номинации «Лучшая режиссерская работа», а художник Анастасия Бузунеева — за лучшее художественное оформление. В конкурсе афиш и плакатов первое место заняла Милана Муталибова с работой «А зори здесь тихие».

Всего на фестиваль в этом сезоне от Татарстана поступило 150 заявок от непрофессиональных театральных коллективов и 271 — на конкурс афиш. Мероприятие проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

news_right_column_240_400
Новости
На каждом полотне - история одного дня
Татарстанская студия «Апуш» представит республику на окружном этапе «Театрального Приволжья»
