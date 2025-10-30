Татарстанская таможня пресекла масштабную схему незаконного вывода средств за рубеж

Город
30 октября 2025  12:35

Сотрудники Татарстанской таможни раскрыли преступную схему, позволявшую жителю Казани незаконно перевести за границу более 57 миллионов рублей. Финансовые операции осуществлялись через счета иностранных компаний с использованием фиктивных документов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что 51-летний предприниматель создал продуманный механизм обхода валютного контроля. Для легализации транзакций он использовал электронные цифровые подписи, что позволяло придавать сделкам видимость законности при взаимодействии с финансовыми учреждениями.

Преступная схема предполагала создание видимости внешнеторговой деятельности через местные компании-посредники. Однако тщательный анализ документов и движения денежных потоков позволил таможенникам выявить фиктивный характер операций.

По факту незаконных валютных операций возбуждено два уголовных дела по статье 193.1 УК РФ. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей.

