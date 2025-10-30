Татарстанская таможня пресекла масштабную схему незаконного вывода средств за рубеж

Сотрудники Татарстанской таможни раскрыли преступную схему, позволявшую жителю Казани незаконно перевести за границу более 57 миллионов рублей. Финансовые операции осуществлялись через счета иностранных компаний с использованием фиктивных документов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что 51-летний предприниматель создал продуманный механизм обхода валютного контроля. Для легализации транзакций он использовал электронные цифровые подписи, что позволяло придавать сделкам видимость законности при взаимодействии с финансовыми учреждениями.

Преступная схема предполагала создание видимости внешнеторговой деятельности через местные компании-посредники. Однако тщательный анализ документов и движения денежных потоков позволил таможенникам выявить фиктивный характер операций.

По факту незаконных валютных операций возбуждено два уголовных дела по статье 193.1 УК РФ. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей.