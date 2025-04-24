Татарстанские школьники наведут культурные мосты с Малайзией

С 31 октября по 8 ноября в Малайзии пройдет первая смена международного лагеря, в которой примут участие 100 подростков из Татарстана и 100 местных школьников.

Подробнее об этом рассказали на пресс-конференции помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов, начальник отдела сопровождения проекта «Школьные клубы дипломатии «Движения первых» в Татарстане» Дильбар Садыкова, директор Международного молодежного центра Малайзии Мохамед Малики бин Мохамед Рапи и ученица казанской гимназии №20 Инесса Корсакова.

Тимур Сулейманов объяснил, что место для организации международного лагеря было выбрано не случайно. В декабре прошлого года в Куала-Лумпуре прошло заседание группы стратегического видения «Россия - Исламский мир», на котором присутствовал Раис РТ Рустам Минниханов. В нем приняли участие многие высокопоставленные чиновники, в том числе премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Главной темой встречи стало сотрудничество России с исламскими странами в условиях многополярного мира.

Критерием для отбора участников будущей международной смены станет не только знание английского языка, но и активная гражданская позиция. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте «Движения первых», подать заявку, предоставить портфолио и видеовизитку, в которой необходимо рассказать на английском языке о своих интересах и достижениях, а также о том, что интересного можно представить малазийцам о Татарстане.

- Уверены, поездка оставит неизгладимые впечатления, - прокомментировал Тимур Сулейманов. - Надеемся создать сборную Татарстана, которая получит возможность наладить дружеские неформальные контакты с ребятами из Малайзии.

После онлайн-этапа, который пройдет с 20 мая по 30 июня, состоится собеседование с кандидатами, где выберут 100 ребят для участия в лагере.

Программа лагеря будет проходить на английском языке и включает экскурсии в Международный университет Малайзии, Русский дом в Куала-Лумпуре, участие в социальных акциях и создание совместных проектов.

Казанская школьница Инесса Корсакова также надеется пройти отбор и поехать в Малайзию.

- В нашей школе клуб дипломатии работает уже второй год, - рассказала она. - Вместе с ребятами из Малайзии мы провели множество телемостов, на которых обсуждали разные темы, например, национальные блюда, традиции, образование, свои таланты и хобби. Например, мы узнали, что у них есть национальное блюдо, которое по вкусу похоже на соленые лепешки. Сейчас у нас есть общая группа в мессенджере, в которой мы делимся своей повседневной жизнью.

Проведение международной смены в детском лагере также станет частью подготовки к Казанскому глобальному молодежному саммиту, который пройдет в августе этого года.

- От Международного молодежного центра Малайзии также отправится делегация молодежи для участия в саммите, - поделился Мохамед Малики бин Мохамед Рапи. - Мы считаем, что активный подход в текущей ситуации особенно важен для развития межкультурного взаимодействия и лидерских качеств среди нашей молодежи. Мы выражаем особую благодарность Академии молодежной дипломатии города Казани за ее неоценимый вклад в реализацию нашего взаимодействия.