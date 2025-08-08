В Казани стартовал проект брендирования строительных площадок

На этой неделе в столице Татарстана представили первый в республике проект брендирования строительных площадок. Презентация прошла на территории бывшего ЦУМа, где после реконструкции откроется Центр уникальных мастеров. Инициатива направлена на то, чтобы сделать стройки более открытыми для горожан: на ограждениях разместят информацию о проекте, сроках работ и будущем облике здания.

Фото предоставлено Креативным агентством 500na700

Пилотный проект запускается по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова. Как отметил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, подобный подход уже успешно применяется в крупных городах России.

- Мы взяли порядка 10 - 11 объектов республики, которые считаем наиболее важными, - пояснил он. - На их примере мы отработаем концепцию, а затем разработаем нормативную документацию.

Ограждение стройплощадки ЦУМа стало первым воплощением этой идеи. Вместо стандартных щитов здесь установили баннеры с национальной символикой, историческими фактами и визуализацией будущего здания. Основной цвет оформления - зеленый, который, по задумке авторов, символизирует преемственность и гармонично вписывается в городскую среду.

- Стройка часто вызывает вопросы у горожан, и мы хотим заранее на них ответить, - рассказала Полина Михайлова, сооснователь креативного агентства 500na700, разработавшего дизайн. - Мы не просто показали, каким будет здание, но и рассказали его историю.

Конструкция забора разделена на секции, что позволяет оперативно обновлять информацию. Реконструкция здания ЦУМа началась в 2023 году. После завершения работ здесь откроется центр художественных промыслов с образовательными пространствами, кафе и зонами отдыха. Фасады украсят татарским орнаментом, а само здание станет новой точкой притяжения в центре Казани.

Пока проект брендирования охватывает только объекты, реализуемые в рамках госпрограмм, но в будущем его могут рекомендовать и частным застройщикам. По словам Дамира Шайдуллина, это поможет жителям и гостям республики лучше понимать, какие изменения происходят в городе и к чему они приведут.

Власти Татарстана планируют распространить эту практику на другие значимые стройки региона. Точный бюджет проекта пока не определен - его отрабатывают в тестовом режиме. Однако уже сейчас ясно, что брендирование строительных площадок - это не просто эстетическое решение, а важный шаг к открытому диалогу между властью, бизнесом и жителями.