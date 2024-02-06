Татарстанский эксперт: достижение технологического суверенитета требует кропотливой работы

На прошлой неделе прошло вручение Государственных премий РТ за достижения в области науки и техники, в котором принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

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Республика
6 февраля 2024  14:37
Автор:
Владислав Косолапкин

Вслед за этим событием прошло очередное заседание «Экспертного клуба» Татарстана, участники которого обсудили меры, которые могут поспособствовать достижению технологического суверенитета России.

Юлия Кареева, председатель Исполкома Регионального общественного движения молодых ученых и специалистов РТ, отметила необходимость повышения эффективности работы промышленно-производственного комплекса и укрепления его связей с бизнесом и научными организациями. Она привела успешные примеры развития особых экономических зон, включая татарстанские ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис», где индустрия тесно взаимодействует с научно-образовательными учреждениями. Юлия Кареева также подчеркнула значимость грантовых конкурсов, премий, стипендий, субсидий, программ стажировок и других методов поддержки молодых ученых. Она отметила необходимость увеличения базовой стипендии для аспирантов.

«В Татарстане функционирует десятая часть передовых инженерных школ России, а ряд ведущих вузов участвует в программе стратегического академического лидерства “Приоритет 2030”. Это стало возможным благодаря глубоким историческим корням современных вузов республики и Казани», - прокомментировала Юлия Кареева.
Евгения Храмова, доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ, отметила, что внимание к науке со стороны руководства республики свидетельствует о качественном взаимодействии власти и общества.

«Только за счет развития науки, тесного взаимодействия ее с практикой, можно достичь технологического развития», - заключила она.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев считает вручение Госпремий РТ важным событием, подводящим итог работы исследователей региона. Он отметил равномерное развитие науки в республике и поддержку различных направлений. Депутат также подчеркнул необходимость многосторонней работы для обеспечения технологического суверенитета России.

«Эта задача определена руководством страны, прежде всего Президентом России Владимиром Путиным. Во многих сферах эта цель достижима, хотя не является простой. Она требует слаженной и кропотливой совместной работы государства, различных секторов экономики и, конечно, самих ученых и специалистов», - отметил Бикеев.
Мария Нефедова, директор филиала Российского общества «Знание» в РТ, кандидат педагогических наук, поддержала мнение коллег о важности специальных премий, программ и грантов для финансирования научных исследований молодых ученых. Она также отметила необходимость обеспечения доступа к актуальным научным публикациям.

«Это дает возможность сосредоточиться на своей работе, не отвлекаясь на поиск финансирования и организацию средств для исследований», - заметила Мария Нефедова.

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