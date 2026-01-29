Татарстанское спортивное общество «Динамо» отмечает 100-летие

Руководитель администрации Раиса РТ, председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров поздравил татарстанское спортивное общество «Динамо» с его 100-летним юбилеем, отметив особую роль организации в истории отечественного спорта. В своем обращении Сафаров поблагодарил ветеранов и действующих спортсменов за верность традициям и выдающиеся достижения. Он подчеркнул, что «Динамо» — первое и одно из самых масштабных спортивных обществ страны, а татарстанское отделение, созданное еще в 1926 году, стало его настоящим флагманом.

Особую роль «Динамо» сыграло в сложные 1990-е годы, сохранив спортивную инфраструктуру и позволив атлетам продолжать побеждать на международной арене. Список прославленных динамовцев Татарстана включает звезд разных поколений: от лыжницы Айно Вялима и баскетболиста Николая Тетеркина до современных чемпионов, таких как пловец Александр Красных и волейболист Максим Михайлов.

Отметим, что сегодня «Динамо» Татарстана — это не просто «кузница чемпионов». Его команды по волейболу, хоккею с мячом и хоккею на траве много раз выигрывали чемпионаты России, Европы и мира. В 2023 году общество было признано лучшей организацией за всю 100-летнюю историю всероссийского «Динамо», а Казани доверили провести главные юбилейные соревнования, которые собрали более 2000 спортсменов. Помимо спорта высших достижений, общество активно развивает детский и ветеранский спорт, занимается патриотическим воспитанием и помогает детям из социально незащищенных семей.

«Наш юбилей — это важная веха, которая мотивирует на новые победы и проекты», — отметил Асгат Сафаров.

