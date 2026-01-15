Татарстану потребуется почти 360 тысяч новых работников до 2032 года

Татарстану в ближайшие годы предстоит решить серьезную задачу с кадрами. По расчетам Минтруда республики, до 2032 года экономике региона потребуется порядка 360 тысяч новых работников — в среднем около 50 тысяч человек ежегодно. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговой коллегии ведомства.

Несмотря на высокую занятость — сегодня работают более 62% жителей трудоспособного возраста, а с 2022 года в экономику дополнительно вовлечено около 62 тысяч человек, — спрос на специалистов остается устойчивым. Наибольшая потребность ожидается в обрабатывающей промышленности, куда ежегодно требуется до 8 тысяч сотрудников. Существенный кадровый запрос сохраняется также в здравоохранении и образовании (до 7 тысяч человек в год), транспорте (около 6 тысяч) и строительстве (порядка 4 тысяч).

Одновременно фиксируется обратная тенденция в отдельных сферах: примерно на тысячу человек в год снижается потребность в розничной торговле, а также в производстве пищевой продукции и пластмасс. Это, по словам министра, требует гибкой перестройки рынка труда и своевременной переподготовки работников.

Ставка делается на переобучение и повышение квалификации. Только в 2025 году дополнительное профессиональное образование через службы занятости получили около 10 тысяч жителей республики. Подобрать востребованную специальность можно через цифровую платформу «Работа в России», где собраны актуальные направления обучения и вакансии.