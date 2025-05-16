Татьяна Менликиева: Мы стоим на страже нашей продовольственной безопасности

Об этом наша беседа с гостьей редакции «Казанских ведомостей» - директором филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» в Республике Татарстан (ФГБУ «ЦОК АПК» в РТ) Татьяной Менликиевой.

Качество сельхозкультур под контролем

- Татьяна Константиновна, чем занимается ЦОК АПК?

- Филиал ЦОК АПК в Республике Татарстан является подведомственным учреждением Россельхознадзора и стоит на страже качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, контролирует фитосанитарное состояние, благополучие Республики Татарстан, оказывает ряд услуг в области АПК. Также одна из главных наших задач - обязательный государственный мониторинг качества пшеницы. В прошлом году наш филиал провел исследование всего валового сбора пшеницы, выращенной в Татарстане. Это 2 млн 200 тыс. тонн пшеницы, свыше 4 тыс. проб и более 70 тыс. исследований. И все это было бесплатно для сельхозпроизводителей. Через нас проходят другие сельхозкультуры и продукты переработки зерна: крупы, мука хлебопекарная. Кстати, зерно и мука хорошего качества и соответствуют всем нормативам, которые прописаны в ГОСТ.

Филиал также занимается проверкой качества кормов, которые используются для питания крупного рогатого скота, птиц, кроликов, свиней.

- Какие новые направления появляются в вашей работе?

- Два года назад у нас был создан фумигационный отряд, который занимается обеззараживанием полей, продукции АПК, складов, где хранится зерно. Совершенно новое для нас направление - исследования побочных продуктов животноводства: навоза, помета. В марте к нам поступили первые восемь проб. Расширение спектра услуг лаборатории позволит лучше контролировать качество продукции животноводства. Надо сказать, что наша лаборатория оснащена самым высокоточным современным оборудованием. У нас работают высококлассные специалисты, они каждый год обязательно повышают свою квалификацию.

У продукции халяль регламенты строгие

- Татарстан активно экспортирует свою сельхозпродукцию. Для этого должна быть создана соответствующая инфраструктура.

- Да, зерно экспортируем водным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Совсем недавно в Свияжске открылся межрегиональный мультимодальный логистический центр, оборудованный самыми передовыми технологиями. Это значимое событие. Свияжск планомерно становится главным грузовым хабом на Волге, а в перспективе - ключевым грузовым перекрестком России, где пересекаются два важных международных транспортных маршрута: Север - Юг и Европа - Западный Китай.

Мы экспортируем сельхозпродукцию в 20 стран мира, 40% из них - исламские государства. У каждой страны свои требования к экспортированным продуктам, свои регламенты, нормативные документы. Эти требования абсолютно разные, и они постоянно меняются, поэтому важно быть в курсе всех изменений.

- ЦОК АПК принимает участие в форуме «Халяль. Россия. Исламский мир». Насколько строже фитосанитарные требования к продукции халяль?

- На продукцию халяль в России пока регламент не разработан. Изучив регламенты мусульманских стран по зерну, могу сказать, что регламенты строгие. Практически такие же требования, как и к органической продукции. Продукция халяль должна быть полностью без ГМО, в ней не должно быть никаких пестицидов, токсичных элементов. Мало того, земля, на которой выращено это зерно, должна быть чистой, свободной от всяких химикатов и удобрений, до посева она три года должна отдыхать.

- Одним из основных экспортеров татарстанской сельхозпродукции становится Китай.

- С Китаем активное сотрудничество развивается два года. Там тоже строгие требования и по качеству, безопасности, и по фитосанитарному состоянию вывозимого в страну зерна и продуктов переработки. Получить аттестацию у Китая непросто. Сначала наши специалисты проводят тщательную проверку семян на фитосанитарное состояние. Для посадки этих семян выделяются специально подготовленные поля. Мы проверяем, свободно ли поле от карантинных сорняков, запрещенных в Китае, и выдаем соответствующее заключение. Аттестация семян и поля - это лишь первый этап. Второй этап - аттестация складов, где будет храниться зерно, и прилегающей к складам территории. Если все требования по качеству и безопасности соблюдены, заявитель подает документы в Территориальное управление Россельхознадзора по Республике Татарстан, и уже Россельхознадзор отправляет заявку в Китай. И только при положительном ответе из Китая данное предприятие получает аттестацию. Вот такая сложная процедура. В прошлом году к нам за аттестацией для работы с Китаем обратились девять татарстанских сельхозпредприятий, и все они аттестацию получили.

Пестициды пройти не должны!

- Татьяна Константиновна, вы сказали, что у каждой страны свои требования к фитосанитарному качеству сельхозпродукции. А есть страны, где генно-модифицированные продукты вообще запрещены?

- Например, Иран, Китай полностью запретили ввоз генно-модифицированной продукции. Могу сказать, что и татарстанские сельхозпроизводители к применению химикатов, пестицидов стали относиться более ответственно. Мы неоднократно проводили совещания совместно с Министерством сельского хозяйства РТ по применению пестицидов, и это дало свои результаты. Наши лабораторные исследования показывают, что за последние два года превышений показаний по остаточному количеству пестицидов стало заметно меньше. Это радует, потому что раньше картина была совсем невеселая. В этом году было семь случаев обнаружения в зерне превышения остаточного количества пестицидов. Один из этих пестицидов высокотоксичен и представляет опасность для человека, млекопитающих, медоносных пчел и рыб.

- Что вы предпринимаете в таких случаях?

- Если обнаруживается, что продукция некачественная и опасна для здоровья, мы направляем эту информацию в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан, чтобы были приняты определенные меры, которые помогут производителю исправить ситуацию.

«Мы для сельхоз-производителей - помощники»

- Как вы налаживаете сотрудничество с сельхозпроизводителями?

- К сожалению, примерно 30% сельхозпроизводителей для получения сертификатов качества обращаются к ненадежным лабораториям. Конечно, Россельхознадзор приостанавливает эти декларации, но не всегда удается убедить людей воспользоваться услугами аккредитованной лаборатории.

- Почему?

- Многие говорят: «Нам в Казань ехать далеко». Им проще обратиться в какую-нибудь фирму, где быстро сделают необходимый протокол. Но насколько объективны эти протоколы, сделанные за два часа, когда чисто технологически только анализ по ГМО занимает сутки?

Мы пошли навстречу нашим сельхозпроизводителям - приняли в районах на работу специалистов, которые будут брать пробы продукции прямо на местах. Посмотрим, поможет ли это. Моя цель - сделать так, чтобы человек, обращаясь к нам, получил ответы на все свои вопросы в формате «одного окна». Сельхозпроизводители должны понимать, что мы - их помощники, потому что показываем объективную картину качества продукции. Они должны знать, что выращивают на своих полях. Мы проводим большую разъяснительную работу, и ситуация меняется к лучшему. Если до 2020 года с нами работало всего 30% сельхозпроизводителей по всей республике, то сейчас охват на уровне 70%.

- С какой проблемой чаще всего приходится сталкиваться?

- Часто сельхозпроизводители создают себе проблемы сами. Например, некоторые аграрии, стремясь сэкономить, проводят обеззараживание зерна самостоятельно. Покупают сомнительные препараты через интернет-магазины и проводят процедуру фумигации без защитных средств, спецодежды. Но ведь неизвестно, какие препараты они используют. Эти непроверенные химикаты могут не уничтожать вредителей, а наоборот, способствовать их распространению. К тому же могут нанести вред почве, растениям, животным, пагубно повлиять на здоровье людей. И еще это может привести к проблемам в бизнесе: если продукция оказывается некачественной и не проходит проверку, аграрии не могут ее реализовать. Конечно, эта проблема касается прежде всего мелких сельхозпроизводителей. Все крупные агрохолдинги работают с нами и четко соблюдают все правила и стандарты безопасности и качества сельхозпродукции.

- Какие первоочередные цели стоят перед ЦОК АПК?

- Одна из ключевых целей - прохождение обязательной аккредитации на семенной материал. Следующая цель - почва. Почему? Потому что все начинается с земли, и тщательно проверять «здоровье» почвы необходимо для успешного и эффективного ведения сельского хозяйства и сбора здорового урожая.

Кстати

С начала года в Татарстане при экспертизе зерновых, бобовых, масличных видов продукции было зафиксировано 84 случая обнаружения нестандартной продукции, а общий объем продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации, составил

43,8 тыс. тонн.