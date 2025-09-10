Театр из Луганска впервые приехал с гастролями в Татарстан

В эти дни в Татарстане проходят гастроли Луганского академического музыкально-драматического театра им. М.Голубовича.

В Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске театр представит три спектакля: музыкальную комедию «Бабий бунт» по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова, музыкальную историю «Я люблю тебя, эскадрилья!» по мотивам всеми любимой советской кинокомедии «Небесный тихоход» и рок-оперу «Распятая юность» - историю о деятельности подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» глазами современной молодежи.

- Мы легкие на подъем. В этом году уже побывали с гастролями в Ярославле, Кинешме, были в Белоруссии. Сейчас мы в Татарстане, потом нас ждут в Самаре, Энгельсе, Владимире. Такой большой гастрольный тур стал возможен благодаря «Росконцерту» и поддержке Министерства культуры России, - рассказал директор Луганского академического музыкально-драматического театра имени М.Голубовича Виталий Балджи. - Театр переживал тяжелые времена, но мы ни на день не прекращали работу, ставили и играли спектакли. Причем особенно востребованными у зрителей оказались комедии.

Как отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова, все театры Татарстана оказывают посильную помощь коллегам из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также нашим бойцам. Недавно во время очередной поездки в зону СВО художественный руководитель - директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И.Качалова Александр Славутский и коллектив театра передали нашим бойцам профессиональный дрон. А два года назад Александр Яковлевич передал Лисичанску «КАМАЗ», который подарил Качаловскому театру Раис Татарстана Рустам Минниханов после реставрации его здания. И Рустам Нургалиевич поддержал предложение театра передать машину Лисичанску.

- Очень хотим, чтобы пришло время, когда мы к вам тоже сможем приехать и играть свои спектакли на вашей обновленной сцене. А еще лучше, чтобы вам построили новое здание театра, - подчеркнул Александр Славутский. - Это время должно настать! Мир будет. Победа будет за нами. И театр будет жить и приносить радость зрителям.