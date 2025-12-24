«Тепловой эффект»: чем привлечет туристов новогодняя программа в Менделеевске

- Завершается год, объявленный Годом защитников Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Менделеевск направил на СВО свыше 260 тонн гуманитарной помощи на общую сумму 120 миллионов рублей. Только в этом году я дважды ездил в зону специальной военной операции для передачи гуманитарного груза нашим ребятам. Грузы формируются с учетом запросов бойцов: мы направили им мотоциклы, квадроциклы, автомобили, противодроновые одеяла, приборы ночного видения и многое другое. В январе отправим очередную партию гуманитарного груза, - отметил Роберт Искандаров. - У нас есть традиция - отправка новогодних подарков в наши новые регионы. И эта традиция продолжается. В нашем городе работает несколько волонтерских организаций.

Большой вклад вносят, конечно же, наши крупные предприятия: химический завод имени Карпова и химический комплекс «Аммоний». Перед Новым годом у нас традиционно появилась елка желаний. В этом году у нас 425 желаний детей, чьи родители сейчас на СВО. Подключили депутатский корпус, наши градообразующие предприятия, неравнодушных жителей, и каждое желание ребенка мы обязательно исполним.

Роберт Искандаров рассказал, что в новогодние праздники запускается программа «Тепловой эффект». Самым крупным событием станет фестиваль «Кыш Фест». Проект стал победителем зимнего сезона грантового конкурса Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова «Курше». В рамках программы пройдут чайный фестиваль «Чайлик», праздник блинов «Мич коймагы», уличные спектакли от театра «Легкие крылья», зимний диджей-сет «Шома боз», детская анимационно-развлекательная программа. Будет организована зона с мастер-классами «КышАрт», откроется отдельная зона зимних игр «Уен». Кроме того, гостей ждут семейный гастрофестиваль, этнофестивали «Рождественские чудеса», «Периодическая система традиций», гонки на лыжах «Царь горы», семейные соревнования по ориентированию в лесу, состязания по зимнему футболу «Валенки-фест».

- Впервые за 15 лет у нас зафиксировано уменьшение оттока населения. Туристический поток стремительно растет: в этом году район посетили 70 тысяч гостей. Для сравнения - еще 5 лет назад гостей было всего 15 тысяч. Это результат большой социальной программы «Химия родного города», которая ведется совместно муниципалитетом и предприятием «Аммоний». Стратегия развития рассчитана на 10 лет вперед и реализуется поэтапно. Она включает в себя развитие трех кластеров. Это образовательный - как основной и базовый. За ним неотрывно следуют кластер комфортной городской среды и кластер туристический. Сумма инвестиций во все три кластера с учетом софинансирования республики на данный момент составляет 2,5 миллиарда рублей, больше миллиарда - это вложения химического комплекса «Аммоний», - подчеркнул глава Менделеевского муниципального района.

Кстати, в 2024 году по итогам рейтинга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Менделеевск признан самым комфортным малым городом Татарстана.

Социальная программа «Химия родного города» уже дала первые ощутимые результаты во всем. Потому решено запустить дополнительный кластер - экологический. Ключевая задача проекта - превратить город химиков в настоящий город-сад. Это смелый и амбициозный проект. В 2026 году будет запущено народное голосование, где жители Менделеевского района сами смогут выбрать варианты преобразований и даже представить свое видение города-сада.

Менделеевск уверенно становится одним из туристических центров Татарстана. В этом году он поставил «туристический» рекорд на «Гонке героев» - экстремальные соревнования с преодолением препятствий привлекли больше 13 тысяч гостей.

В третий раз Менделеевск принял международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения», где выступали известные артисты театра и кино. Все мероприятия фестиваля проходили при полном аншлаге. Логичным продолжением «Пастернаковских чтений» стал книжный фестиваль «Мы и Менделеевск», благодаря которому существенно пополнился и обновился фонд библиотек района. В следующем году торжественно откроется Менделеевский краеведческий музей, который сейчас находится на реконструкции.