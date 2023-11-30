ТикТоку на уроках скажут «нет»

- Мы должны сказать: телефон использовать нельзя, кроме экстренных случаев, когда речь идет о здоровье учеников, ситуаций, связанных с необходимостью задействовать средства связи для учителя во время образовательного процесса, - прокомментировал тогда Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Рассмотреть закон во втором чтении планируется уже в декабре. А пока давайте разберемся в плюсах и минусах подобной инициативы.

Уже запрещали

Стоит отметить, что уже с 2022 года Министерство образования РФ запретило использовать школьникам мобильный телефон на уроках. Такую норму прописали в санитарных правилах.

При этом школьникам не запрещается приносить смартфон в школу, они могут свободно пользоваться им вне уроков.

Однако на занятиях его можно использовать только для связи, личные гаджеты также не должны использоваться как средство обучения. То есть, если учитель хочет использовать мультимедиа на своих уроках, то должен применять школьный компьютер, ноутбук или планшет.

А вот новый закон допускает исключения на запрет пользования средствами связи, которые перечислил в своем комментарии Вячеслав Володин.

А как у них?

Летом этого года ЮНЕСКО призвало запретить смартфон и другие гаджеты в школах во всем мире. Эксперты учреждения ООН отмечают, что чрезмерное использование такой техники негативно сказывается на успеваемости школьников и их эмоциональной стабильности.

Подобные ограничения уже существуют в ряде стран мира. Во Франции школьникам нельзя использовать в стенах учебного заведения любые устройства с доступом в интернет. Впрочем, строгость этого правила компенсируется слабым контролем.

В Германии и Великобритании вопрос о запрете гаджетов решается на уровне регионов и отдельных школ. Полный запрет гаджетов в школах уже действует в Азербайджане, Греции и Таджикистане. В Нидерландах его планируют ввести с начала следующего года.

Цифровые профессии

Возникают неизбежные споры, стоит ли запрещать смартфон в школах полностью. Например, он может быть полезен на уроках, связанных с цифровыми компетенциями, такими как информатика.

Гаджеты могут быть удобным подспорьем на некоторых уроках, когда для наглядности используются мультимедиа.

Так, технология дополненной реальности изменила представления о наглядных материалах, когда ученики могут не просто рассмотреть изображение объекта, но и повертеть ее объемную модель в воздухе.

Да, цифровые технологии могут быть полезны в образовании. Однако стоит заметить, что в существующем тексте законопроекта говорится, что смартфон может использоваться в образовательном процессе. Так что сторонникам прогресса стоит отбросить опасения.

Назад - к бумаге!

Автор материала имел небольшой опыт работы школьным учителем, потому знаком с проблемой не понаслышке.

Впрочем, не нужно быть глубоко погруженным в будни учебного процесса, чтобы понимать вред смартфона на уроках.

Очевидно, что ученики постоянно отвлекаются на смартфон. Перекидывание записками между партами осталось в прошлом. Зачем?! Ведь есть чаты в мессенджерах. А простенькая игрушка оказывается куда интереснее нудного урока.

Конечно, у опытного педагога не забалуешь. Но для наведения дисциплины расходуется драгоценное время, которое необходимо, чтобы дети получили знания.

Защитники электронных форматов напоминают, что цифровой текст наполнен множеством ссылок. И в ряде случаев это важное достоинство, однако для детей и подростков скорее минус ввиду низкой концентрации их внимания.

Ученые из Университета Валенсии и Израильского технологического института Технион в 2018 году выпустили обзор 54 крупных исследований, связанных с разницей между чтением с экрана и бумаги. В экспериментах принимала участие 171 тысяча человек, преимущественно студенты и школьники. В подавляющем большинстве случаев более высокую эффективность показало чтение с бумаги - 56 экспериментов против 18.

Чувство безопасности

Вне рамок основной дискуссии остается еще один вопрос. Нынешнее поколение школьников растет с другим чувством безопасности, чем предыдущие. И дело тут не только в возможности в любой момент связаться с родителями.

Сталкиваясь со случаями, когда их третируют или подвергают опасности, подростки могут записать случившееся на видео. И речь идет не только о травле со стороны сверстников, но и взрослых, в том числе учителей. Конечно, такие педагоги в меньшинстве, однако видеохостинги изобилуют записями случаев, когда учителя оскорбляют учеников, а то и распускают руки.

Конечно, можно сказать, что на видео попадает не весь конфликт, а перед этим ученик мог долго доводить педагога. Но именно для этого необходима возможность обеих сторон представить свои доказательства. А школьники определенно лишатся ее.

Шпаргалки тоже «поумнели»

Проблема списывания в школах перешла на новый уровень с того момента, как дети получили доступ в интернет. Зачем делать шпаргалку, когда можно получить ответ в поисковике?

Однако теперь технологии вышли на новый виток с появлением нейросетей. Этот инструмент позволяет не просто быстро получить ответ на теоретический вопрос. Искусственный интеллект, например, может почти мгновенно решить задачку по алгебре.

Уже сейчас можно слышать мнение о том, что мгновенный доступ к информации в интернете делает молодежь не способной к запоминанию большого объема информации. Сложно представить, что будет с образованием, если школьник или студент сможет переложить всю рутинную работу на машину. Сумеет ли он выработать нужные навыки и получить опыт? Вряд ли.

Да, нейросети могут быть очень полезным инструментом, облегчающим многие задачи. Видимо, скоро их применению станут обучать со школьных лет. Но для того чтобы искусственный интеллект стал для ученика партнером, а не костылем, ему необходимо научиться мыслить.