«Тотальный диктант» в РТ пройдет на новых площадках, включая Танковое училище

В 2026 году текст диктанта посвящен малоизвестным произведениям Александра Пушкина. Это перекликается с объявленным в России Годом единства народов. А в Татарстане, где 2026-й объявлен Годом воинской и трудовой доблести, акция обрела особое звучание.

Одним из главных нововведений стало проведение диктанта на закрытых площадках, куда могут попасть только представители определенных коллективов. Среди них — Казанское танковое училище, Суворовское училище, центр «Патриот» и республиканский сборный пункт. Таким образом, к акции присоединятся будущие и действующие военные, а также призывники. Кроме того, особое внимание уделено работающей молодежи: совместно с Советом молодежи предприятий и организаций и Минпромторгом РТ планируется привлечь к диктанту сотрудников заводов и предприятий.

В качестве диктующих выступят известные общественные и государственные деятели. Например, министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров прочитает текст на площадке выставки «Россия. Моя история», а вице-премьер РТ Лейла Фазлеева — в Институте филологии КФУ.

Заместитель министра по делам молодежи РТ Владислав Усанов в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» подчеркнул, что вопросы сохранения русского языка и языков народов, проживающих в республике, являются приоритетными. В Татарстане действует государственная программа сохранения языков, и «Тотальный диктант» — одно из ключевых мероприятий в этом направлении. Акция реализуется на межведомственной основе при участии Министерства образования и науки, Министерства промышленности и торговли, а также общественных организаций. Оператором диктанта в республике выступает молодежная организация «Центр культуры и диалога».

Усанов отметил, что «Тотальный диктант» — это не школьный экзамен, а акция, адаптированная для любого желающего независимо от возраста и уровня подготовки. В прошлом году в Татарстане в ней приняли участие более 40 тысяч человек, а республика вошла в тройку лидеров по всей России.