Транспортная прокуратура выясняет причины ДТП с участием электропоезда и каршеринга в Казани

Город
28 января 2026  17:37

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Казани. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале.

По предварительным сведениям, ДТП произошло днем 28 января на железнодорожном переезде в Кировском районе столицы Татарстана, на участке между станциями Лагерная и Новое Аракчино. Автомобиль Chery Tiggo, находившийся в пользовании сервиса каршеринга, столкнулся с электропоездом №7007, следовавшим по маршруту Казань – Канаш.

Фото: телеграм-канал Приволжской транспортной прокуратуры

В настоящее время устанавливаются причины и детали происшествия. Надзорное ведомство проверяет соблюдение требований законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

