«Казанские ведомости» и их друзья покорили Юшут

Но сотрудники «КВ» к таким точно не относятся - по приглашению наших партнеров и друзей главный редактор газеты Венера Якупова отправилась на сплав в Республику Марий Эл - покорять разливающуюся в это время года реку Юшут.

Вернувшись из небольшой экспедиции, ее участники поделились своими впечатлениями.

Что касается организационных моментов, то мы располагали всем необходимым для сплава - это пластиковые лодки, на которых передвигались по реке, автобус, доставивший нас к месту и забравший с финиша. А главное, у нас была отличная компания и соответствующее настроение.

Около 8 часов утра мы стартовали от редакции «Казанских ведомостей», около 10 часов уже были на начальной точке предстоящего сплава - на мосту через реку Юшут близ поселка Шелангер. В течение дня мы преодолели приблизительно 40 километров, сделав пару остановок, чтобы отдохнуть, перекусить и полюбоваться природой, и вечером уже ехали домой. Обычно на катамаранах это расстояние проходят за два дня с ночевкой, мы же решили форсировать события - не просто плыли по течению, а гребли, увеличивая скорость.

Обращаясь к читателям, хочу посоветовать как можно больше путешествовать по родному краю, в особенности по Поволжью. Не стоит откладывать подобный отдых - он дарит массу впечатлений и интересных знакомств, кроме того, не слишком затратен финансово.

Приятным дополнением к поездке стала возможность вспомнить юность. Пожалуй, для каждого татарстанского студента словосочетание «марийская тайга» или попросту «Марийка» имеет особый, сакральный смысл. Вот и мне приятно было вспомнить студенческие годы и все, что с ними связано: любовь, дружбу.

Встречались на нашем пути и трудности. Например, наши товарищи, плывшие в другой лодке, немного зазевались, увлекшись фотографированием местных красот. В результате они не заметили «расческу» - дерево, горизонтально нависшее над поверхностью реки. Оплыть его уже не успевали. К счастью, удалось проплыть под ним, пригнувшись ко дну лодки, так что никто не пострадал. В любом случае очень подбадривала мысль, что рядом плывут сотни и тысячи людей, готовых в любой момент прийти на помощь. Такого духа товарищества и взаимовыручки я нигде не видел.

Мы практикуем концепцию «ленивого сплава». Кто-то стремится пройти дистанцию максимально быстро, гребет на всех удобных участках, а мы, напротив, большую часть пути идем по течению, никуда не торопимся, наслаждаемся природой, останавливаемся в понравившихся местах. Маршрут по Юшуту таким образом мы проходим дня за три.

Среди прочих впечатлений от сплава хотелось бы отметить очень позитивное явление: многие участники поездки одеваются каким-нибудь неожиданным образом. Например, надевают шотландский килт или индейские головные уборы из перьев. Все это очень поднимает настроение, создается впечатление, что попал на костюмированный фестиваль.