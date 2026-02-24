Музеи и театры Татарстана присоединились к Году воинской и трудовой доблести

Во всех муниципальных районах республики ведется работа по увековечиванию памяти участников специальной военной операции. Это и уголки памяти в школах, и мемориальные знаки, и полноценные памятники. Уже установлены скульптурные композиции в Красносельском поселении Высокогорского района, в селе Усады Лаишевского района, в Тетюшах, Чистополе, а также на территории Казанского полка Росгвардии. В Крыму сейчас идет установка памятника татарстанцам, погибшим в Великую Отечественную войну.

Подробнее об этом рассказала в ходе брифинга в Кабмине РТ министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Министерство ведет мониторинг состояния всех мемориалов и вместе с главами районов адресно работает над тем, чтобы места памяти были в каждом населенном пункте.

Члены семей участников СВО (дети до 18 лет и один из родителей), а также семьи погибших имеют право бесплатного посещения государственных учреждений культуры. Кроме того, в рамках проекта «Кадры для ветеранов СВО» с инвалидностью разработан перечень программ профессионального образования, реализуются меры по социальной адаптации.

Главный герой года — Муса Джалиль

Отдельный трек Года воинской и трудовой доблести посвящен 120-летию со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля. План мероприятий охватывает все районы республики.

15 февраля, в день рождения поэта, прошли традиционные церемонии возложения цветов и торжественные выносы Моабитских тетрадей. В этот же день состоялось награждение победителей VIII Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения».

Ключевым научным событием станет Всероссийская научная конференция «Джалиловские чтения», которая пройдет с 25 по 27 февраля на трех площадках. Третья секция — особая: она пройдет в Присутственных местах Казанского Кремля и приурочена к 45-летию первого похода татарстанских поисковиков в Долину Смерти под Новгородом. Именно там, в районе деревни Мясной Бор, летом 1942 года Муса Джалиль попал в плен.

На портале Национальной электронной библиотеки Татарстана появилась коллекция прижизненных изданий книг Джалиля. В музее-мемориале Великой Отечественной войны открылась выставка «За дело отцов и дедов» с реликвиями от Гражданской войны до СВО — личные вещи героев России, трофейные предметы, уникальный флаг с крейсера «Красный Кавказ».

Что покажут музеи и библиотеки

Музей-заповедник «Казанский Кремль» готовит сразу несколько проектов. В музее Пушечного двора до октября работает выставка «Потайное оружие XVIII–XX веков». К маю откроются две новые экспозиции: «Казанский Кремль в годы Великой Отечественной войны» и «История военных учебных учреждений Казанского Кремля». Весь год в музее будут идти лекции и показы военной формы Красной армии.

Елабужский музей-заповедник запустил передвижной выставочный проект «Донбасс. Россия. История и современность», посвященный участникам СВО. Музей изобразительных искусств продолжает масштабную выставку «Судьбы, высеченные на камне» о монументальном искусстве военных лет. С 21 февраля по 22 марта здесь работает проект «Война миров 3.0», осмысляющий современные угрозы языком искусства.

Национальная библиотека РТ подготовила свыше 10 книжных экспозиций. Среди ключевых — «Летопись трудовой славы» о городах трудовой доблести Казани и Зеленодольске и выставка «Спасая жизни» об изобретениях военной медицины. Для молодежи запущены интерактивные форматы — квест «Позывной Победы» и квизы.

Театры — о главном

Все ведущие театры республики включили в репертуар постановки, посвященные воинской и трудовой доблести. Казанский ТЮЗ покажет три знаковых спектакля: «Просто жить» об актере, вернувшемся с СВО, «Слушай мои позывные» и «Нина и хлебные карточки». Особый проект «ТЮЗ в школе» через театральные читки вовлекает школьников в диалог о вечных темах.

ТГАТ имени Камала представит постановки о войне и музыкальный перформанс к юбилею Мусы Джалиля. Русский драмтеатр имени Качалова приглашает на спектакли «Цветущий май» и «Незабываемые женские голоса войны», построенные на документальных материалах.

Единство народов — залог победы

Дом дружбы народов Татарстана разработал план из 70 мероприятий, объединяющих тему единства народов России. Это выставки, встречи с ветеранами, концерты, сборы гуманитарной помощи, форумы и фестивали. Мероприятия пройдут не только в Казани, но и во всех районах республики.

Всего в Год воинской и трудовой доблести запланировано более 1160 событий с охватом около 2 миллионов зрителей. Центральными точками станут торжественное открытие и закрытие года, а также празднование 81-й годовщины Великой Победы 9 мая.

Живая история для молодежи

Особый акцент — на популярные среди молодежи форматы. В Пестречинском районе в июне пройдет фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн», приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны. А кульминацией года станет масштабная реконструкция — «Живая история. Битва за Москву.

