Поисковики, волонтеры и артисты: как татарстанская молодежь чтит подвиг героев

На брифинге в Кабмине РТ, посвященном Году воинской и трудовой доблести, заместитель министра по делам молодежи Татарстана Владислав Усанов рассказал, как республика работает с подрастающим поколением. Молодежь сегодня — это примерно треть жителей региона, и для каждой возрастной группы нужен свой подход.

Главная объединяющая сила для разных поколений и социальных групп — волонтерство. В начале марта стартует очередная гуманитарная акция в подшефный Лисичанск.

Особое место занимает поисковое движение. В Татарстане почти 70 отрядов, больше тысячи активистов. Ежегодно ребята выезжают в 10–12 регионов. В прошлом году случилось выдающееся событие: во время поисков бомбардировщика Пе-2 (проект «Крылья Татарстана») поисковики наткнулись на упавший самолет и в итоге обнаружили экипаж Героя Советского Союза. В апреле стартует очередная «Вахта памяти».

Духовно-нравственное воспитание — основа патриотизма. Уже 25 лет в республике работает фестивальное движение «Созвездие»-«Йолдызлык». Ежегодно оно охватывает не менее 60 тысяч участников. В этом году приоритет — произведения, посвященные Году воинской и трудовой доблести.

В прошлом году «Созвездие» выпустило новый проект — театральную арт-резиденцию. На базе исторического театра имени Тинчурина создали мюзикл с композициями, танцами и хореографией военных лет. За год дали 25 спектаклей. Формат оказался востребованным: молодежи объясняют историю на доступном языке.

Яркий пример — спектакль татарстанских студентов на «Студенческой весне». Ребята взяли гран-при, а позже сыграли на профессиональной сцене театра Камала. В планах — гастроли по студенческим городам.

Ежегодно более 200 тысяч детей проходят через летние лагеря. Там планируют проводить дни единых действий с играми, викторинами и квестами, посвященными истории малой родины, героям фронта и тыла.

Отдельная программа — для работающей молодежи (более 600 тысяч экономически активных). Совет молодежи предприятий запустит конкурс, который позволит создать электронный след наследия трудового и ратного подвига работников конкретных заводов и организаций.

Для сельской молодежи — своя программа, ведь Татарстан в годы войны был мощным тылом. Важно, чтобы молодые жители сел изучали и сохраняли эту память.

