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Татьяна Ефремова победила в конкурсе на название нового этнического туристического маршрута

Победительницу ждала интересная экскурсия по всему маршруту, который включает в себя посещение трех сел - Никольское, Атабаево и Ташкирмень.

В Лаишевском районе гостеприимного встретили победительницу конкурса на название нового этнического туристического маршрута — жительницу Казани Татьяну Ефремову. Именно ее вариант названия «Одна дорога — три народа» был признан лучшим.

Победительницу ждала интересная экскурсия по всему маршруту, который включает в себя посещение трех сел — Никольское, Атабаево и Ташкирмень, и знакомство с традициями народов, проживающих в этих селах — русских, татар, кряшен. Об этом сообщила директор Музея Лаишевского края им. Г. Р. Дежавина Фарида Муртазина.

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