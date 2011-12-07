Татьяна Ефремова победила в конкурсе на название нового этнического туристического маршрута

В Лаишевском районе гостеприимного встретили победительницу конкурса на название нового этнического туристического маршрута — жительницу Казани Татьяну Ефремову. Именно ее вариант названия «Одна дорога — три народа» был признан лучшим.

Победительницу ждала интересная экскурсия по всему маршруту, который включает в себя посещение трех сел — Никольское, Атабаево и Ташкирмень, и знакомство с традициями народов, проживающих в этих селах — русских, татар, кряшен. Об этом сообщила директор Музея Лаишевского края им. Г. Р. Дежавина Фарида Муртазина.