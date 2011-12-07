Куда сгонять на выходные: топ-7 самых живописных мест для отдыха недалеко от Казани

1. Голубые озера

Природный заповедник, место притяжения жителей города, туристов и дайверов из-за своей уникальной красоты. Озера, имеющие двухсотлетнюю историю, получили свое название из-за голубой глины, устилающей дно, а находятся они всего в 20 км от Казани.

Но несмотря на всю красоту озера и чистоту воды, купаться в нем — не самая лучшая идея, даже в самую жару. Связано это с тем, что озеро подпитывается подземными источниками и температура воды держится в районе 3-6 градусов круглый год.

Добираться до системы озер лучше по трассе М7. Съезд на Большое голубое озеро находится за мостом через Казанку, а на остальные — немного раньше. Подъехать на машине прямо к озерам не выйдет — не пустят, но зато рядом есть бесплатная парковка, где можно оставить автомобиль.

2. Йошкар-Ола

Столица Марий Эл понравится любителям миниатюр и европейской архитектуры. В центре города установлена копия одной из башен Московского кремля, а также собственный Царевококшайский кремль, на месте которого стояла деревянная крепость.

На улицах немало интересных памятников и статуй, например: Грейс Келли с мужем, вылитые в бронзе, знаменитый Йошкинский кот, принц Монако Ренье, самый первый в России памятник Алексию II и многие другие.

Полюбоваться можно и набережной Брюгге, построенной в несвойственном для России фламандском стиле. Также настоятельно рекомендуется посетить местные Парк культуры и отдыха и национальный музей.

Йошкар-Ола — один из самых простых, быстрых и приятных маршрутов. Добраться до столицы Марий Эл из Казани на автомобиле можно за два с хвостиком часа. Кроме автомобиля, до города можно добраться еще на автобусе или электричке за примерно такое же время за всего 300 рублей.

3. Озеро Морской глаз

Одно из главных достопримечательностей Марий Эл. Озеро находится в деревне Шарибоксад. А его настоящее название — Мушыл. Местные жители называют окрестности озера Марийской Швейцарией, и не просто так — водоем уже многие годы привлекает туристов со всего мира из-за своей необычайно красоты и изумрудного цвета воды. Озеро появилось на месте карстового провала, а его глубина 35 м.

Прямых автобусов из Казани к водоему нет. Озеро находится в 100 километрах от Казани и добираться до него лучше по трассе А-295. Дорога займет около 1,5-2 часов.

4. Камское устье

Камско-Устьинский район знаменит красивыми пейзажами, прекрасными местами для рыбалки и большими месторождениями гипса. Многие казанцы регулярно отправляются сюда для активного отдыха.

В камской устье соединяются две реки — Волка и Кама. А самый живописный вид на них открывается с не менее популярной среди туристов горы Лобач. Кроме того, в Камском Устье есть галечный пляж, который находится справа от пристани. Сюда стоит ехать, чтобы насладиться природой.

А для любителей немного более экстремального времяпрепровождения Камское Устье имеет в своем арсенале Юрьевские пещеры — памятник природы и единственная доступная для посещения пещера в республике с множеством «комнат»: от «Скалы бабуинов» до «Замка ужасов».

Ее объем составляет около 13 тыс. кубометров., а длина — чуть более километра, но из-за обрушения любителям погулять по пещерам придется довольствоваться только половиной.

Также настоятельно рекомендуется тщательно подготовиться к походу — взять с собой теплую одежду (температура даже летом всего 8 градусов), удобную обувь, фонарики, средство от насекомых и опытного вожатого. Недалеко от пещеры есть скалодром: крутой склон, который любят местные скалолазы.

Камское Устье находится в 120 км от Казани. Добраться можно на машине за 2 часа, либо на теплоходе от речного порта, либо на автобусе от ж/д вокзала Казань-2 (автобус отправляется в 9.00, 14.00 и 17.00) за 290 руб. в одну сторону.

5. Древний город Болгар

Болгарское городище было основано в Х веке, теперь это памятник федерального значения. Болгар — буквально выживший свидетель гибели Волжской Болгарии и Золотой Орды.

На территории музея более 30 объектов, а слой почвы (около 5 м) имеет огромную археологическую ценность и является предметом исследования историков.

Город был основан булгарами — тюркоязычными племенами, проживавшими на территории Поволжья. Сначала он представлял собой небольшое укрепление, позже разросся до размеров города. Высокий берег в месте впадения Камы в Волгу создавал великолепные условия для обзора окружающего пространства и речного судоходства. В короткий срок он стал крупнейшим центром торговли в своем регионе. Вскоре после основания основной религией булгар стал ислам.

Что посмотреть: Белую мечеть, Памятный знак «Принятие ислама», Музей болгарской цивилизации, колодец Габдрахмана, Восточный мавзолей, Музей хлеба, Ханский дворец и многое другое.

Булгар находится в 180 километрах от столицы Татарстана — в Спасском районе на берегу Волги. Добраться сюда довольно легко.

С Южного автовокзала в этом направлении ежедневно ходят автобусы. Добраться до места назначения можно и посредством речного транспорта, в летнее время регулярно ходит скоростной теплоход «Метеор».

Ну и, конечно же, можно доехать на личном авто за полтора часа.

6. Свияжск

Остров-град Свияжск известен всем казанцам. Даже дорога сюда очень живописная. После реконструкции остров заиграл новыми красками, но сохранил свой исторический колорит. Свияжск был основан царем Иваном Грозным в 1551 году в качестве военной базы при осаде Казани.

Остров-град привлечет внимание туристов, интересующихся историей, и паломников: на территории заповедника действуют три монастыря, а также комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок», где проходят тематические фестивали и праздники.

Свияжск обновился в 2011 году благодаря работе фонда «Возрождение». С тех пор в музее-заповеднике реконструируют старые здания и открываются новые музеи.

В мае 2020 года до Свияжска стали вновь ходить электрички. Раз в день из Казани до острова можно добраться на теплоходе. Также до Свияжска можно доехать на личном авто.

7. Озеро Конан-ер

Республика Марий-Эл славится своими лесами и озерами. Кроме «Морского глаза», внимания заслуживает еще одно замечательное озеро — Конан-ер.

Конан-ер — это волшебное место, которое расположено недалеко от Кленовой горы. Озеро является важной частью марийского природного заповедника — Чодра, который уже который год становится местом притяжений туристов со всех регионов Татарстана. Водоем имеет длинну 600 м, а ширину 120 м.

Озеро довольно глубокое — 22 метра, но, несмотря на чистоту и прозрачность воды, купаться в нем не стоит из-за низкой температуры. Это связано с тем, что в Конан-ер попадает большое количество подземных вод.

Добраться получиться только на автомобиле. Находится озеро в Звениговском районе республики Марий Эл в 100 километрах от Казани. Маршрут по трассе А-295 займет около двух часов.



