Куда сгонять на выходные: топ-7 самых живописных мест для отдыха недалеко от Казани

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Природный заповедник, место притяжения жителей города, туристов и дайверов из-за своей уникальной красоты. Озера, имеющие двухсотлетнюю историю, получили свое название из-за голубой глины, устилающей дно, а находятся они всего в 20 км от Казани.
Но несмотря на всю красоту озера и чистоту воды, купаться в нем — не самая лучшая идея, даже в самую жару. Связано это с тем, что озеро подпитывается подземными источниками и температура воды держится в районе 3-6 градусов круглый год.
Добираться до системы озер лучше по трассе М7. Съезд на Большое голубое озеро находится за мостом через Казанку, а на остальные — немного раньше. Подъехать на машине прямо к озерам не выйдет — не пустят, но зато рядом есть бесплатная парковка, где можно оставить автомобиль.
Столица Марий Эл понравится любителям миниатюр и европейской архитектуры. В центре города установлена копия одной из башен Московского кремля, а также собственный Царевококшайский кремль, на месте которого стояла деревянная крепость.
На улицах немало интересных памятников и статуй, например: Грейс Келли с мужем, вылитые в бронзе, знаменитый Йошкинский кот, принц Монако Ренье, самый первый в России памятник Алексию II и многие другие.
Полюбоваться можно и набережной Брюгге, построенной в несвойственном для России фламандском стиле. Также настоятельно рекомендуется посетить местные Парк культуры и отдыха и национальный музей.
Йошкар-Ола — один из самых простых, быстрых и приятных маршрутов. Добраться до столицы Марий Эл из Казани на автомобиле можно за два с хвостиком часа. Кроме автомобиля, до города можно добраться еще на автобусе или электричке за примерно такое же время за всего 300 рублей.
Одно из главных достопримечательностей Марий Эл. Озеро находится в деревне Шарибоксад. А его настоящее название — Мушыл. Местные жители называют окрестности озера Марийской Швейцарией, и не просто так — водоем уже многие годы привлекает туристов со всего мира из-за своей необычайно красоты и изумрудного цвета воды. Озеро появилось на месте карстового провала, а его глубина 35 м.
Прямых автобусов из Казани к водоему нет. Озеро находится в 100 километрах от Казани и добираться до него лучше по трассе А-295. Дорога займет около 1,5-2 часов.
Камско-Устьинский район знаменит красивыми пейзажами, прекрасными местами для рыбалки и большими месторождениями гипса. Многие казанцы регулярно отправляются сюда для активного отдыха.
В камской устье соединяются две реки — Волка и Кама. А самый живописный вид на них открывается с не менее популярной среди туристов горы Лобач. Кроме того, в Камском Устье есть галечный пляж, который находится справа от пристани. Сюда стоит ехать, чтобы насладиться природой.
А для любителей немного более экстремального времяпрепровождения Камское Устье имеет в своем арсенале Юрьевские пещеры — памятник природы и единственная доступная для посещения пещера в республике с множеством «комнат»: от «Скалы бабуинов» до «Замка ужасов».
Ее объем составляет около 13 тыс. кубометров., а длина — чуть более километра, но из-за обрушения любителям погулять по пещерам придется довольствоваться только половиной.
Также настоятельно рекомендуется тщательно подготовиться к походу — взять с собой теплую одежду (температура даже летом всего 8 градусов), удобную обувь, фонарики, средство от насекомых и опытного вожатого. Недалеко от пещеры есть скалодром: крутой склон, который любят местные скалолазы.
Камское Устье находится в 120 км от Казани. Добраться можно на машине за 2 часа, либо на теплоходе от речного порта, либо на автобусе от ж/д вокзала Казань-2 (автобус отправляется в 9.00, 14.00 и 17.00) за 290 руб. в одну сторону.
Болгарское городище было основано в Х веке, теперь это памятник федерального значения. Болгар — буквально выживший свидетель гибели Волжской Болгарии и Золотой Орды.
На территории музея более 30 объектов, а слой почвы (около 5 м) имеет огромную археологическую ценность и является предметом исследования историков.
Город был основан булгарами — тюркоязычными племенами, проживавшими на территории Поволжья. Сначала он представлял собой небольшое укрепление, позже разросся до размеров города. Высокий берег в месте впадения Камы в Волгу создавал великолепные условия для обзора окружающего пространства и речного судоходства. В короткий срок он стал крупнейшим центром торговли в своем регионе. Вскоре после основания основной религией булгар стал ислам.
Что посмотреть: Белую мечеть, Памятный знак «Принятие ислама», Музей болгарской цивилизации, колодец Габдрахмана, Восточный мавзолей, Музей хлеба, Ханский дворец и многое другое.
Булгар находится в 180 километрах от столицы Татарстана — в Спасском районе на берегу Волги. Добраться сюда довольно легко.
С Южного автовокзала в этом направлении ежедневно ходят автобусы. Добраться до места назначения можно и посредством речного транспорта, в летнее время регулярно ходит скоростной теплоход «Метеор».
Ну и, конечно же, можно доехать на личном авто за полтора часа.
Остров-град Свияжск известен всем казанцам. Даже дорога сюда очень живописная. После реконструкции остров заиграл новыми красками, но сохранил свой исторический колорит. Свияжск был основан царем Иваном Грозным в 1551 году в качестве военной базы при осаде Казани.
Остров-град привлечет внимание туристов, интересующихся историей, и паломников: на территории заповедника действуют три монастыря, а также комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок», где проходят тематические фестивали и праздники.
Свияжск обновился в 2011 году благодаря работе фонда «Возрождение». С тех пор в музее-заповеднике реконструируют старые здания и открываются новые музеи.
В мае 2020 года до Свияжска стали вновь ходить электрички. Раз в день из Казани до острова можно добраться на теплоходе. Также до Свияжска можно доехать на личном авто.
Республика Марий-Эл славится своими лесами и озерами. Кроме «Морского глаза», внимания заслуживает еще одно замечательное озеро — Конан-ер.
Конан-ер — это волшебное место, которое расположено недалеко от Кленовой горы. Озеро является важной частью марийского природного заповедника — Чодра, который уже который год становится местом притяжений туристов со всех регионов Татарстана. Водоем имеет длинну 600 м, а ширину 120 м.
Озеро довольно глубокое — 22 метра, но, несмотря на чистоту и прозрачность воды, купаться в нем не стоит из-за низкой температуры. Это связано с тем, что в Конан-ер попадает большое количество подземных вод.
Добраться получиться только на автомобиле. Находится озеро в Звениговском районе республики Марий Эл в 100 километрах от Казани. Маршрут по трассе А-295 займет около двух часов.