Программа «1000 и одно удовольствие за выходные» теперь действует и в будни

Желающих посетить древний Болгар в рамках этой программы много, поэтому туристов принимают не только в выходные, но и в будни.

Как рассказала в интервью «Казанским ведомостям» заместитель директора Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника по развитию Лилия Сафина, в сезон Болгар принимает до 140 судов.

За последние 10 лет туристический поток в Болгар возрос более чем в 10 раз. Если в 2010 году там побывало 50 тысяч туристов, то в 2019 - 530 тысяч. В этом году туристов меньше - пандемии внесла свои коррективы в обычную жизнь музея-заповедника. Музейные работники стали активно осваивать новое для себя направление работы – онлайн экскурсии, мастер-классы и другие формы дистанционной работы, но живое посещение музея ничем не заменишь. Это поняли все.

Подробности – в одном из ближайших номеров «КВ».