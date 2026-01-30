Тренер вратарей «Рубина» перешел в «Оренбург»

news_top_970_100
Спорт
30 января 2026  15:11
Автор:
Эдгар Витковский

Тренер вратарей «Рубина» Ярослав Малолетков продолжит карьеру в штабе Ильдара Ахметзянова в «Оренбуге». Соответствующая информация размещена в социальных сетях клуба РПЛ. Малолетков работал в системе «Рубина» с лета 2023 года. Сезон он провел в качестве тренера вратарей «Рубина-2», после чего помогал Сергею Козко в основной команде.

Малолетков – воспитанник «Рубина». Игровую карьеру экс-вратарь провел в «Рубине-2», «Олимпийце», «Нефтехимике», «Машуке» и «Мордовии». В январе 2020 года решением комитета по этике РФС вратарь был дисквалифицирован на один сезон и подвергнут денежному штрафу за нарушение регламента, после чего спортсмен завершил игровую карьеру.

news_right_column_240_400
Новости
Невидимый художник: как создают магию театрального света
Невидимый художник: как создают магию театрального света
Школы Казани 31 января переходят на дистанционный формат обучения
Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля 2026
Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля 2026
Ирада Аюпова: Наше культурное наследие формировали величайшие люди
Ирада Аюпова: Наше культурное наследие формировали величайшие люди
В Татарстане растет спрос на кадастровые услуги: выездной прием и льготы для участников СВО
Цифра вместо очереди: как изменилась работа с недвижимостью в Татарстане в 2025 году
Тренер вратарей «Рубина» перешел в «Оренбург»
В Казани с 18:00 часов вводят план «Буран» из-за сильного снегопада