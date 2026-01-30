Тренер вратарей «Рубина» перешел в «Оренбург»

Тренер вратарей «Рубина» Ярослав Малолетков продолжит карьеру в штабе Ильдара Ахметзянова в «Оренбуге». Соответствующая информация размещена в социальных сетях клуба РПЛ. Малолетков работал в системе «Рубина» с лета 2023 года. Сезон он провел в качестве тренера вратарей «Рубина-2», после чего помогал Сергею Козко в основной команде.

Малолетков – воспитанник «Рубина». Игровую карьеру экс-вратарь провел в «Рубине-2», «Олимпийце», «Нефтехимике», «Машуке» и «Мордовии». В январе 2020 года решением комитета по этике РФС вратарь был дисквалифицирован на один сезон и подвергнут денежному штрафу за нарушение регламента, после чего спортсмен завершил игровую карьеру.