Третий терминал аэропорта Казани откроют ко Дню Республики Татарстан

Новый терминал международного аэропорта «Казань» планируется ввести в эксплуатацию к концу августа — открытие приурочат ко Дню Республики Татарстан. Об этом на брифинге сообщил министр транспорта РТ Фарит Ханифов. Объект, получивший рабочее название Терминал № 3, будет обслуживать внутренние авиалинии. Все международные рейсы после ввода нового здания сосредоточат в терминалах 1 и 1А, а терминал 2 продолжит принимать официальные делегации.

Строительство ведет компания «Ак Таш» — тот же подрядчик, который в период пандемии возвел корпус инфекционной больницы всего за 100 дней. Общий цикл работ от начала до ввода в эксплуатацию займет 15 месяцев, что Ханифов назвал рекордным сроком для России. По его словам, финансирование проекта полностью обеспечено, проблем нет. После завершения стройки терминал пройдет тестовые прокаты с участием волонтеров. Ввод объекта запланирован на конец августа.