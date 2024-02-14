Трубы трещат: в Госкомитете по тарифам проверят целевое расходование средств

В Госкомитете РТ по тарифам 1 февраля прошло первое заседание штаба по контролю за выполнением инвестиционных программ. Пока предполагается, что заседания будут проходить ежемесячно. Штаб был создан в январе для усиления контроля за всеми регулируемыми ведомством организациями, у которых есть свои инвестиционные программы.

А таковых в республике набирается уже достаточно. Об инвестпрограммах рассказала первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

Если брать только теплоснабжающие организации Татарстана, то общая сумма всех их инвестпрограмм, которых на данный момент 26, достигла 8,6 млрд рублей. Их реализует 21 организация. В сфере водоснабжения и водоотведения 16 организаций реализуют 36 инвестпрограмм на общую сумму 6,5 млрд рублей, из них 3,4 млрд рублей - на водоснабжение и 3,1 млрд рублей - на водоотведение. И это только на текущий год.

Зачем нужен неусыпный контроль за реализацией инвестпрограмм коммунальных предприятий? Все просто: какая-то доля финансирования (она индивидуальна для каждой программы) заложена в тарифе на коммунальные услуги, в статье амортизационных отчислений. То есть мы с вами ежемесячно участвуем в финансировании обновления коммунальных сетей и прочего оборудования. И как инвесторы мы должны быть уверены, что наши деньги уходят строго по назначению. Этот процесс от нашего имени и будет строго контролировать Госкомитет РТ по тарифам. Главная задача созданного недавно штаба - обеспечить целевое расходование вложенных средств.

А в случае обнаружения нецелевого расходования соответствующие организации должны будут понести наказание, то есть в следующий раз нарушителям не утвердят запрашиваемый тариф. Правда, Хабибуллина призналась, что на данный момент этот механизм действует с отсрочкой в два года. То есть по результатам оценки выполнения инвестпрограммы за год Госкомитет РТ по тарифам может принять решение только в следующем году.

Соответственно, оно будет касаться тарифа, действующего только через пару лет. По словам Хабибуллиной, в федеральном правительстве лежит проект постановления, сокращающего всю эту бюрократию на год. Но когда документ будет подписан и вступит в силу, не знает никто.

Присутствовавший на заседании генеральный директор Агентства по госзаказу РТ Яков Геллер сразу же предложил при рассмотрении тарифов учитывать проведение закупок регулируемыми организациями в закупочном модуле Республиканского маркетингового центра. Потому что именно прохождение через систему госзакупок помогает достичь максимальной прозрачности в структуре себестоимости. Также Геллер упомянул, что некоторые коммунальные предприятия пользуются РМЦ регулярно. Но покупают там, например, только канцтовары. «Если вы посмотрите смету, увидите сумму, сможете спросить: а зачем в смету заложили водоэмульсионку по 100 рублей, когда она стоит 80? Мы сделали так, что сейчас на продуктах питания невозможно наживаться, и я хочу, чтобы так было и в тарифах. Технически такое уже сделано, надо только внедрить», - обрисовал ситуацию спикер.

Кроме того, Геллер выступил и со вторым предложением: «Давайте определим три пилотных предприятия, на примере которых покажем, как тариф и его структура себестоимости могут быть абсолютно прозрачными». В качестве примера такого предприятия, на которое нужно равняться остальным, он привел «Татэнерго».

Кстати, «Татэнерго» - своего рода передовик по части уменьшения тарифной доли в структуре затрат на модернизацию. Из года в год эта доля становится меньше за счет возрастающей доли иных источников, главный из которых - плата за техническое подсоединение к сетям.

Проводивший заседание председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев дал поручение всем исполкомам районов республики составить список ресурсных организаций, не имеющих инвестпрограмм. Более того, эти организации должны в обозримом будущем составить подобные инвестпрограммы и определить сроки их исполнения.