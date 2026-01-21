Туризм в Татарстане: поток гостей в 2025 году достиг 4,5 млн человек

По итогам 2025 года Татарстан принял свыше 4,5 млн туристов — это примерно на 5% больше, чем годом ранее. Рост зафиксирован и по ключевым экономическим показателям отрасли, сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии.

Существенно увеличился финансовый вклад туризма в экономику региона. Совокупный объём услуг с учётом смежных сфер — размещения, питания, транспорта, торговли и досуга — по итогам года оценивается в 120 млрд рублей, что на 12% превышает уровень 2024 года. Доходы гостиниц и других коллективных средств размещения выросли с 28,4 до 32 млрд рублей.

Положительная динамика отмечена и по числу размещённых гостей: в 2025 году в отелях и аналогичных объектах остановились около 2,9 млн человек против 2,7 млн годом ранее.

При этом в отрасли обозначились и риски. По словам Сергея Иванова, дальнейшему росту турпотока могут помешать удорожание услуг, повышение налоговой нагрузки на бизнес и снижение расходов туристов на дополнительные сервисы, что осложняет работу по привлечению повторных визитов в республику.