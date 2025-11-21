Туры из Казани в Москву и Петербург в начале декабря обойдутся в 40-45 тысяч рублей

21 ноября 2025  14:17
Автор:
Владислав Косолапкин

Поездка в Москву или Санкт-етербург из Казани в начале декабря будет стоить в среднем 40-45 тысяч рублей на одного человека. Такую оценку стоимости туров дал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Как пояснил эксперт, перелет из Казани в Москву или Петербург туда и обратно обойдется в 10-11 тысяч рублей. На саму программу отдыха — проживание в отеле уровня 3-4 звезды с завтраками и экскурсии — туристы потратят еще 26-30 тысяч рублей. Большинство путешественников выбирают поездки продолжительностью 3-4 дня.

Поездка в Сочи будет стоить примерно столько же — 40-45 тысяч рублей на человека, однако там туристы обычно остаются на более длительный срок — 5-6 дней. Стоимость перелета в Сочь составляет 15-17 тысяч рублей без багажа и около 20 тысяч рублей с багажом.

Более 55 гуманитарных грузов отправило ДУМ РТ бойцам в этом году
Казанский священник помогает бойцам и их семьям обрести духовную опору
