У районов РТ заберут часть градостроительных полномочий

Основной темой очередного совместного заседания Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ и экспертного совета при данном комитете стало рассмотрение законопроекта РТ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и органами государственной власти Республики Татарстан в области градостроительной деятельности».

О том, какие нас ждут изменения (а законопроект на прошедшей 18 декабря сессии Госсовета РТ принят большинством голосов), членам комитета рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев. Именно это ведомство является инициатором и разработчиком законопроекта. И оно же станет «выгодоприобретателем» при его принятии.

Кудряшев обозначил цели изменений как повышение эффективности подготовки градостроительной документации и обеспечение единых подходов и стандартов градостроительной деятельности. А на практике все будет выглядеть следующим образом: у муниципалитетов заберут 19 полномочий в этой сфере. И передадут на республиканский уровень - уполномоченному органу, то есть Минстрою РТ.

Например, у органов местного самоуправления заберут права на зонирование жилой застройки. То есть в Минстрое Татарстана будут решать, в каком районе и сколько строить многоквартирных домов (и какой этажности) и индивидуального жилья. А вот полномочия по проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной деятельности, а также по проведению общих собраний собственников многоквартирных домов по вопросу включения их в программы комплексного развития территории сохраняются за районами и городами.

Татарстан здесь далеко не первый. Уже более 40 субъектов РФ приняли аналогичные законы.

«Сейчас мы видим переход на новый уровень градостроительного планирования - уже не на уровне городов и муниципальных образований, а в рамках агломераций», - прокомментировал необходимость принятия этого документа председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ Александр Тыгин. Правда, как с грустью добавил он, понятия «агломерации» нет в российском законодательстве.

Причем закон должен вступить в силу уже с 1 января следующего года. Но предусмотрены два исключения: в Казани и Набережных Челнах он заработает только с 1 января 2025-го.

В ходе обсуждений сомнения в целесообразности изменения подхода к градостроительной политике и изъятия полномочий выразил только один депутат - Эмиль Хуснутдинов. Что касается районов - у него не было возражений. А вот забирать такие полномочия у Казани депутату представляется не совсем уместным. Здесь, по его словам, система налажена и работает эффективно. Кому, как не Хуснутдинову, знать об этом? Ведь он бывший председатель постоянной комиссии по градостроительству и ЖКХ Казгордумы. А также нынешний генеральный директор одного из крупных казанских застройщиков. И изменения правил не могут его не волновать. Конечно, за год многое может измениться. Вдруг для Казани и дальше продлят исключение из законодательного правила.

В результате почти все члены комитета одобрили законопроект. Один Хуснутдинов воздержался.

После заседания корреспондент задал вопрос Кудряшеву: а как будет разрешаться противоречие (если оно вдруг возникнет) между результатами общественных обсуждений и решением Минстроя РТ? Свежий пример такого противоречия: часть жителей поселка Кабаны Лаишевского района против того, чтобы рядом с ними появился большой жилой комплекс. Замминистра ответил обтекаемо: «Почему так случается? Потому что разрешительные документы на застройку подготавливаются в муниципалитетах. А при передаче полномочий мы изначально не будем разрабатывать документы, заведомо не проходящие согласование». Но затем добавил: мнения жителей будут учитывать по максимуму, но только реализуемые на практике. А последнее слово все равно будет за минстроем.

На помощь Кудряшеву пришел директор ГБУ «Институт пространственного планирования РТ» Олег Григорьев. Он отметил, что их институт заканчивает в декабре работу над мастер-планом Казанской агломерации. Она включает в себя саму Казань плюс пять прилегающих к ней районов. «В сухом остатке вся агломерация будет разбита на множество участков в границах одного муниципалитета, примерно на 10 - 12. Для каждой такой площадки, используя две математические модели транспортной и балансовой нагрузки, будут просчитаны предельные объемы жилой застройки и максимальные рекомендованные объемы нежилой застройки. Поэтому где-то будет резкое снижение или даже полный отказ от многоэтажного жилья в пользу ИЖС, а где-то наоборот», - заявил архитектор.

На вопрос корреспондента, какую практическую пользу получат жители от мастер-плана, Григорьев порекомендовал попробовать добраться в час пик из Куюков в Казань. Журналист вежливо отказался.