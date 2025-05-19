В Казани ученые обсудили деятельность библиотек в современном цифровом мире

В Казани состоялась VIII Международная научно-практическая конференция «Документ в социокультурном пространстве: теории и цифровые трансформации», Соорганизаторами мероприятия выступили Казанский государственный институт культуры и Белорусский государственный университет культуры и искусств.

В работе конференции, посвященной 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, приняли участие более 100 ученых, преподавателей, практиков, руководителей учреждений документно-информационной сферы из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Кыргызстана, Сирии.

Специально для конференции Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу представил документальную выставку о вкладе Татарстана в Победу в Великой Отечественной войне.

Участники конференции обратили особое внимание на то, что:

- библиотеки, музеи, архивы в любых политических и экономических условиях остаются важнейшими социальными институтами общества, обеспечивающими формирование и социализацию личности, сохранение и трансляцию культурного, духовного наследия, построение современного культурного социума;

- посредством документов воссоздается историческая картина мира, фиксируется настоящее, моделируется будущее;

- документ – важнейшее средство коммуникации и ключевое понятие для целого ряда научных дисциплин и сфер профессиональной деятельности;

- трансформация деятельности библиотек, архивов и музеев – это не только новые технологии - это трансформация содержания и форм труда, его организации и управления им. Следовательно, должна происходить трансформация профессиональной компетентности, формирование которой не ограничивается получением профессионального образования, но продолжается на всем протяжении профессиональной жизни. Еще - это трансформация представлений о профессии, миссии и функциях, читателях и чтении.

Пленарное заседание было полностью посвящено главной теме – 80-летию Победы.Выступления доктора педагогических наук, декана библиотечно-информационного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», эксперта Научного центра Российской академии Александра Мазурицкого «Культурные ценности – жертвы войны», доктора педагогических наук, профессора, зав. лабораторией педагогического образования Казанского государственного института культуры Риммы Гильмеевой «Просветительство как условие сохранения исторической памяти», группы научных сотрудников ГПНТБ СО РАН «Эго-документы - источник по истории Великой Отечественной войны: презентация сборника фронтовых писем Ф.С. Меркурьева» и молодого ученого – сотрудника Центра цифровых технологий и сервисов Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета И.М. Ротова «Ученые в эвакуации: опыт популяризации темы на материалах фондов Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского» представили вниманию слушателей новые взгляды, новые подходы к исследованию роли культуры, просвещения, конечно, книги и библиотеки в Победе, а также множество совершенно новых фактов и документов.

Работа конференции продолжалась в секциях «Документ как социокультурный феномен: история формирования и функционирования в обществе», «Пусть память не дает забыть боль от потерь и радость от победы»; «Библиотеки в контексте глобальных вызовов. Цифровая трансформация библиотек», «Генезис культурных форм в контексте современных исследований историко-культурного наследия», «Технологии продвижения и стимулирования чтения в эпоху цифровой трансформации», «Непрерывное профессиональное образование специалистов информационно-документных сфер деятельности в эпоху цифровой трансформации».

В рамках конференции в Республиканской юношеской библиотеке для учащихся 6-8 классов прошла интерактивная видеолекция «Рассказывая детям о войне», в ходе которой Александр Мазурицкий, доктор педагогических наук, профессор, декан библиотечно-информационного факультета Московского государственного института культуры, эксперт Научного центра Российской академии образования (г. Москва, Россия) беседовал со слушателями, отвечал на вопросы школьников.

В Казанском государственном институте культуры для студентов и сотрудников библиотек прошел мастер-класс «Инструменты персонализации библиотечно-информационного обслуживания в цифровой среде», который провела Ольга Ушакова, директор Центра по обслуживанию пользователей и развитию библиотечных сервисов Государственной публичной научно-технической библиотеки России. Кандидат философских наук, преподаватель Московского Губернского колледжа искусств Марина Корн провела мастер-класс для студентов «Экология языка».

Людмила Савич,

профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности и интеллектуальных систем Казанского государственного института культуры, доктор педагогических наук