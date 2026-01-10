Учителям агротехклассов в Татарстане увеличат зарплату на 30 тысяч рублей

10 января 2026  12:37

В Татарстане в этом году расширят сеть агротехнологических классов — их количество вырастет до 60, занятия будут проходить в 35 школах республики. Проект реализуется в рамках нацпроекта по обеспечению продовольственной безопасности и ориентирован на подготовку кадров для агропромышленного комплекса.

Отдельный акцент сделан на поддержке педагогов. Учителя, работающие в агротехклассах и ведущие профильные предметы — физику, химию, математику и биологию, — получают ежемесячную надбавку к зарплате в размере 30 тыс. рублей. В прошлом году такую выплату оформили 80 педагогов, а в 2025 году число получателей превысит 130 человек.

Сами агроклассы охватывают направления от селекции и генетики до агроинженерии, биотехнологий и животноводства. Уже сейчас они работают в ряде районов республики, а в течение года география проекта будет расширена.

Как отмечают в Минсельхозе РТ, развитие агротехклассов, финансовая мотивация учителей и поддержка студентов аграрных вузов входят в единую систему подготовки специалистов для сельского хозяйства — от школы до производства.

