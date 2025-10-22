УМВД Казани опровергло информацию о похищении девушки в ЖК «Родина»

Информация о похищении девушки, распространившаяся в социальных сетях после публикации тревожного видео со двора жилого комплекса «Родина» в Казани, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Ранее в сети появилась запись с камер наблюдения, на которой молодой человек в темной одежде нападает на девушку, избивает ее, после чего они вместе с другим парнем уезжают с места происшествия. Кадры вызвали широкий резонанс среди пользователей.

Однако правоохранительные органы провели проверку и установили личности всех фигурантов инцидента. Как выяснилось, между молодыми людьми отсутствуют какие-либо претензии. Ни девушка, ни мужчины не обращались в полицию с заявлениями о случившемся.