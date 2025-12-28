УНИКС продлил победную серию до шести матчей

28 декабря 2025  22:47
Автор:
Эдгар Витковский

Встреча в Екатеринбурге между местным «Уралмашем» и УНИКСом завершилась победой казанского клуба со счётом 100:91 (31:17, 25:27, 17:19, 27:28). Обеспечить успех позволил отрыв, созданный в стартовой четверти. Маркус Бингэм стал лучшим бомбардиром встречи у УНИКСа, набрав 21 очко при десяти подборах. Пьерр Дишон набрал 20 очков при 13 подборах и пяти результативных передачах. Примечательно, что канадец реализовал 7 из 7 штрафных бросков.

Победа стала для УНИКСа шестой подряд в регулярном чемпионате и четвёртой за сезон, где удалось достигнуть отметки в 100 очков. Первую строчку казанцы делят с ЦСКА, обе команды одержали по 16 побед.

