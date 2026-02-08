УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубань» в Краснодаре

Казанский баскетбольный клуб УНИКС сегодня проведёт важный гостевой матч 26-го тура Единой Лиги ВТБ. Соперником станет одна из сильнейших команд лиги — краснодарский «Локомотив-Кубань».

Встреча начнётся в 14:00 на арене «Баскет-Холл». Прямую трансляцию можно будет посмотреть на VK Видео и сайте Лиги.

Матч имеет принципиальное значение в борьбе за высокие места по итогам регулярного чемпионата. УНИКС, имея статистику 22–3, занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» с показателем 18–9 идёт третьим и является прямым конкурентом казанцев. Победа позволит УНИКСу укрепить свои позиции и увеличить отрыв от преследователя.

Казанская команда подходит к игре в хорошей форме, в прошлом туре одержав трудную выездную победу над «Уралмашем» (72:68).