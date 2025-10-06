Уровень безработицы в Татарстане снизился до 0,16%

По данным Татарстанстата, численность официально зарегистрированных безработных в республике на конец августа 2025 года составила 3323 человека, что соответствует 0,16% от общей рабочей силы. Показатель продемонстрировал улучшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано 3542 безработных (0,17%).

В течение августа текущего года в службы занятости за содействием в трудоустройстве обратились 1,6 тысячи граждан, из которых статус безработного получили около 900 человек. Этот показатель на 10,3% ниже, чем в августе 2024 года. По итогам месяца трудоустроены 526 человек, что свидетельствует о сохранении активности на рынке труда.

Отмечается незначительный сезонный рост безработицы по сравнению с июлем 2025 года, когда количество зарегистрированных безработных составляло 3297 человек. Общая ситуация на рынке труда республики остается стабильной, демонстрируя позитивную годовую динамику в условиях текущей экономической ситуации.