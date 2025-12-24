Уровень онкозаболеваний в сельской местности Татарстана превышает городской показатель

Республика
24 декабря 2025  16:32

В ходе заседания Государственного Совета Республики Татарстан министр здравоохранения региона Альмир Абашев представил данные, свидетельствующие о тревожной тенденции. Согласно статистике, уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями среди сельских жителей превышает аналогичный показатель у городского населения.

По словам Абашева, выявленная разница указывает на проблемы в системе раннего выявления заболеваний. Высокая заболеваемость на селе может объясняться более поздним обращением за медицинской помощью и недостаточным охватом сельчан программами профилактических осмотров и диспансеризации. Это приводит к тому, что диагнозы часто устанавливаются на продвинутых стадиях, когда лечение становится сложнее.

Особую обеспокоенность у главы ведомства вызывает иной статистический показатель. Количество сельских жителей, официально стоящих на учёте у онколога, на 30% ниже, чем следовало бы ожидать при такой распространённости болезни. Эта диспропорция свидетельствует о значительном числе невыявленных случаев онкологии в сельской местности.

Парадоксально, но при этом общая распространённость других хронических заболеваний среди сельского населения, несмотря на более высокую долю лиц старшего возраста, остаётся ниже, чем среди горожан. Однако именно онкологические заболевания выделяются как ключевая проблема для сельского здравоохранения в республике.

Напомним, ранее мы писали, что рак кожи стал самым распространенным онкологическим диагнозом в Татарстане.

