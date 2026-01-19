В 2025 году в Татарстане лесовосстановление охватило более 5 тыс. гектаров

По итогам 2025 года в Татарстане работы по восстановлению и расширению лесного фонда проведены на площади около 5,3 тыс. гектаров. Об этом сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговой коллегии ведомства.

Основной объём пришёлся на лесовосстановление и лесоразведение — такие мероприятия охватили 2,8 тыс. гектаров, в том числе в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Дополнительно на 533 гектарах выполнено компенсационное лесовосстановление, а ещё более 2 тыс. гектаров заняли защитные и противоэрозионные насаждения.

Также в 2025 году 2,5 тыс. гектаров молодых лесных культур были официально переведены в земли, покрытые лесом, что позволило перевыполнить ключевые показатели регионального проекта «Сохранение лесов».

В министерстве подчеркнули, что работа по воспроизводству лесов продолжится и в дальнейшем — до 2030 года региону предстоит достичь целевых значений по основным отраслевым показателям.