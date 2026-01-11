В 2025 году жилье по соципотеке получили 280 молодых семей Татарстана

В прошлом году в домах, построенных Госжилфондом, новоселье отметили 280 молодых семей. Это часть республиканской программы социальной ипотеки, которая действует уже пять лет и за это время помогла улучшить жилищные условия 3 090 семейных пар.

Больше всего участников программы за этот период получили квартиры в Казани — свыше двух тысяч семей. В числе лидеров также Набережные Челны и Нижнекамск, где жильем обеспечили несколько сотен семей.

Квартиры передаются с готовым ремонтом и необходимым оборудованием — жилье полностью пригодно для заселения. Существенным плюсом остается и цена квадратного метра, заметно ниже рыночной. Ипотека оформляется на срок до 28,5 года под 7% годовых, а при рождении или усыновлении ребенка семье предоставляется компенсация в 200 тысяч рублей, которую можно направить на первоначальный взнос или погашение части стоимости квартиры.

Программа рассчитана на семьи, в которых одному из супругов не исполнилось 36 лет, а также на неполные семьи с детьми. Поддержка молодых родителей в решении жилищного вопроса остается одной из ключевых задач нацпроекта «Семья».