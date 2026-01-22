В 2026 год в РТ выделят 273,5 млн рублей на жилищные сертификаты для многодетных семей

В бюджетных ассигнованиях Республики Татарстан на 2026 год зарезервировано 273,5 миллиона рублей на обеспечение жильем многодетных семей. Финансирование предназначено для семей, воспитывающих пять и более несовершеннолетних детей и официально признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Как сообщили в Министерстве финансов республики, поддержка будет предоставляться в форме государственных сертификатов на приобретение жилых помещений за счет средств республиканского бюджета.

Согласно данным ведомства, с 2007 по 2025 год в рамках данной программы в Татарстане было оформлено 651 жилищное свидетельство для многодетных семей.