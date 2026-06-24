В 30 поселков Казани придет ремонт: обновят 40 км дорог

В Казани полностью завершен ремонт на 10 дорожных объектах в жилых массивах, еще на 13 участках работы продолжаются. Общий процент выполнения годового плана достиг 15%. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сообщил заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

В 2026 году запланирован ремонт 85 дорог, которые охватят 30 поселков, включая Северный, Залесный, Мирный, Новую Сосновку и другие. Всего предстоит обновить порядка 40 км асфальтобетонного покрытия. Также в этом году будут приведены в порядок подъезды к садовым товариществам «Руно» и «Солонка» в Авиастроительном районе.

За последние семь лет в городе организовали 19 подъездных путей к СНТ общей протяженностью около 25 км, что обеспечило удобный доступ к 27 садовым товариществам.