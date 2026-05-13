В РТ планируют запустить регистр населения республики

13 мая 2026  18:13

Республиканское Министерство цифровизации подготовило проект постановления Кабмина о создании государственной информационной системы «Регистр населения Республики Татарстан». В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Оператором новой ГИС выступит Минцифры РТ, техническим оператором — Центр цифровой трансформации республики. Система создается во исполнение федерального закона №168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ» и постановления Правительства РФ №1723.

Регистр будет содержать актуальные и достоверные сведения о жителях Татарстана. Данные планируют собирать непрерывно из информационных систем госорганов и организаций, включая Федеральный регистр. Цель — повышение качества предоставления госуслуг, эффективности управления социально-экономическим развитием региона и принятия управленческих решений.

Прямого доступа к данным у пользователей не будет. Для получения информации заявителю необходимо направить запрос оператору через систему электронного документооборота РТ. Ответ предоставляется в течение десяти рабочих дней.

