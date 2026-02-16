В Агрызском районе мужчина погиб при пожаре из-за неосторожного курения

Республика
16 февраля 2026  13:43
Автор:
Владислав Косолапкин

В селе Ямурзино Агрызского района произошел трагический случай, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. На улице Советская загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров.
Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело 53-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Спасатели в очередной раз напоминают: неосторожное обращение с огнем при курении остается главной причиной пожаров, уносящих жизни людей. Одна непотушенная сигарета может привести к непоправимой трагедии.
Чтобы избежать беды, соблюдайте простые правила: никогда не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Тщательно тушите окурки только в пепельнице; не выбрасывайте их с балконов — они могут стать причиной пожара у соседей. Не используйте в качестве пепельниц бумажные стаканы или пластиковую тару, храните спички и зажигалки в недоступных для детей местах.
Помните: одна секунда, потраченная на тушение окурка, может спасти жизнь. Курение в доме — это всегда источник опасности.
 

Новости
