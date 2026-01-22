В Агрызском районе РТ в лобовом столкновении с грузовиком погибли три человека

22 января 2026  18:08

Трагическое происшествие случилось 22 января на 36-м километре автодороги Псеево – Крынды вблизи села Кичкетан Агрызского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Cerato выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ».

В результате аварии три человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли на месте. Жертвами стали водитель и двое его пассажиров.

Для установления всех обстоятельств случившегося на место ДТП выехал исполняющий обязанности прокурора Агрызского района Антон Поляков. Прокуратурой региона организована процессуальная проверка.

