В Агрызском районе РТ в лобовом столкновении с грузовиком погибли три человека

Трагическое происшествие случилось 22 января на 36-м километре автодороги Псеево – Крынды вблизи села Кичкетан Агрызского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Cerato выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ».

В результате аварии три человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли на месте. Жертвами стали водитель и двое его пассажиров.

Для установления всех обстоятельств случившегося на место ДТП выехал исполняющий обязанности прокурора Агрызского района Антон Поляков. Прокуратурой региона организована процессуальная проверка.