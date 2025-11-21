В Агрызском районе спасатели ищут рыбака, пропавшего пять дней назад

В Агрызском районе Татарстана продолжаются поиски 52-летнего мужчины, который ушел на рыбалку 17 ноября и не вернулся домой. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, он отправился на реку Иж у деревни Сахра.

Последний раз пропавший выходил на связь с супругой 18 ноября после обеда. В предполагаемом месте рыбалки полицейские обнаружили пустую резиновую лодку мужчины.

Для поисков рыбака привлечена водолазная группа, которая уже обследовала 1227 квадратных метров дна реки и осмотрела береговую линию. Однако до настоящего времени поисковые мероприятия не дали результатов. Спасатели продолжают работу.