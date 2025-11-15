В Альметьевском районе водитель легкового автомобиля погиб в столкновении с грузовиком

Республика
15 ноября 2025  18:27

На дороге Альметьевского района произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. По предварительной информации, 81-летний водитель автомобиля Лада не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.

 Фото: Госавтоинспекция РТ 

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Татарстана призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно при совершении маневров другими транспортными средствами.

