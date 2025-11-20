В Атнинском районе Татарстана построят животноводческие комплексы на 5,1 млрд рублей

Республика
20 ноября 2025  20:40
Автор:
Владислав Косолапкин

Атнинский район Татарстана активно развивает инвестиционный потенциал, делая ставку на сельское хозяйство и туризм. Как сообщил глава района Рустем Хисамиев на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития РТ, в ближайшее время здесь планируется строительство животноводческих комплексов общей стоимостью 5,1 миллиарда рублей.

Руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина отметила уникальные исторические особенности района: «Буквально в октябре у района был юбилей – 35 лет. Но на самом деле здесь расположены древнейшие места, которые уходят ко временам Монгольской империи и Золотой Орды». Среди ключевых достопримечательностей — старейшая каменная мечеть Татарстана в селе Нижняя Береске, построенная в 1769 году, которая на год старше знаменитой мечети Аль-Марджани в Казани.

Район сохраняет свою культурную идентичность — 97% населения составляют татары. Атнинская земля подарила республике многих выдающихся деятелей, среди которых богослов Шигабутдин Марджани, поэт Сибгат Хаким, архитектор Исмагил Гайнутдинов и другие.

Свободной нишей для инвесторов остается гостиничный бизнес, поскольку район активно развивает этнографический и культурный туризм, обладая богатым историческим наследием и уникальной атмосферой.

