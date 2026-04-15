В Балтасинском районе Татарстана упразднят поселок Ямбурово

15 апреля 2026  17:43

Депутаты Госсовета РТ на 20-м заседании приняли решение об упразднении населенного пункта. Как сообщил глава района Рамиль Нутфуллин, поселок входил в состав Кугунурского сельского поселения, но утратил признаки действующего населенного пункта.

Зарегистрированных жителей там нет — последний переехал в село Ципья еще в 2004 году. На территории отсутствуют социальные объекты, памятники, достопримечательности, централизованное водоснабжение, газ, водоотведение и местные дороги.

Инициативу поддержали жители Кугунурского сельского поселения. В республике провели анализ всех населенных пунктов на предмет функционирования и развития. Ямбурово оказался единственным, не соответствующим критериям развития.

