В Балтасинском районе Татарстана упразднят поселок Ямбурово

Депутаты Госсовета РТ на 20-м заседании приняли решение об упразднении населенного пункта. Как сообщил глава района Рамиль Нутфуллин, поселок входил в состав Кугунурского сельского поселения, но утратил признаки действующего населенного пункта.

Зарегистрированных жителей там нет — последний переехал в село Ципья еще в 2004 году. На территории отсутствуют социальные объекты, памятники, достопримечательности, централизованное водоснабжение, газ, водоотведение и местные дороги.

Инициативу поддержали жители Кугунурского сельского поселения. В республике провели анализ всех населенных пунктов на предмет функционирования и развития. Ямбурово оказался единственным, не соответствующим критериям развития.