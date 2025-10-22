В Бугульме завершился социальный проект «Возраст в моде 60+» для старшего поколения

В Бугульме подвели итоги социального проекта «Возраст в моде 60+», который проходил в рамках декады мудрости, добра и уважения. Участие в нем приняли 35 жителей города старшего поколения.

В течение месяца участники посещали разнообразные мастер-классы: учились танцам и вокалу, осваивали актерское мастерство и технику рисования, занимались дефиле. Также в программе были встречи с психологом, нутрициологом и нумерологом.

Проект помог многим участникам не только приобрести новые навыки, но и преодолеть внутренние барьеры, раскрыть творческий потенциал и попробовать себя в новых ролях.

Инициаторами выступили Женсовет и отдел ЗАГС Бугульминского района. Руководитель отдела ЗАГС Элла Демченко отметила, что "желающих принять участие оказалось значительно больше, чем ожидалось". По ее словам, цель проекта — показать, что пенсионный возраст является не временем для скуки, а новым этапом, когда можно жить для себя, развиваться и радоваться жизни.

Начальник Управления ЗАГС Татарстана Эльвира Ахметова добавила: "Активная жизненная позиция, позитивное мышление и стремление к саморазвитию — основа счастливого долголетия. После 60 лет жизнь открывает новые возможности для самореализации".

Проект соответствует целям национального проекта «Семья» и стал уже третьим совместным проектом организаторов — ранее они реализовывали «Семейные рецепты» и благотворительный «Семейный бал».