В части домов Авиастроительного района из-за аварии на водопроводе отключат водоснабжение

Сегодня, 16 декабря, с 09:00 и до завершения ремонтных работ в части Авиастроительного района временно приостановлено водоснабжение. Причина — авария на водопроводной сети по улице Пятигорской.
Об отключении сообщило МУП «Водоканал» в своём Telegram-канале. В зону ограничений попали жилые кварталы вблизи места повреждения.
Воды не будет по следующим адресам:
ул.1,2,3,4,5-я Муромская,
ул.Зелинского,
ул. Петлякова,
ул. Серафимовича,
ул. 1-я,2-я Пермская,
ул. Бестужева,
ул. Пестеля,
ул. Пожарского,
ул. Мамина-Сибиряка,
ул. Левитана,
ул. Моисеева,
ул. Пятигорская (от ул.5я Муромская до ул.Суворова),
ул. Бадаева,
ул. И.Федорова,
ул. В.Котика,
ул. С.Ковалевской,
ул. С.Перовской,
ул. Шатурская (от ул.5я Муромская до ул.Суворова),
ул. Котовского,
ул. Рижская,
ул. Харьковская, д.2-61,
ул. Камышинская, д.4-60.
Для обеспечения населения питьевой водой организована подача воды автоцистернами — их направят по заявкам жителей.