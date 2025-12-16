В части домов Авиастроительного района из-за аварии на водопроводе отключат водоснабжение

Сегодня, 16 декабря, с 09:00 и до завершения ремонтных работ в части Авиастроительного района временно приостановлено водоснабжение. Причина — авария на водопроводной сети по улице Пятигорской.

Об отключении сообщило МУП «Водоканал» в своём Telegram-канале. В зону ограничений попали жилые кварталы вблизи места повреждения.

Воды не будет по следующим адресам: ул.1,2,3,4,5-я Муромская,

ул.Зелинского,

ул. Петлякова,

ул. Серафимовича,

ул. 1-я,2-я Пермская,

ул. Бестужева,

ул. Пестеля,

ул. Пожарского,

ул. Мамина-Сибиряка,

ул. Левитана,

ул. Моисеева,

ул. Пятигорская (от ул.5я Муромская до ул.Суворова),

ул. Бадаева,

ул. И.Федорова,

ул. В.Котика,

ул. С.Ковалевской,

ул. С.Перовской,

ул. Шатурская (от ул.5я Муромская до ул.Суворова),

ул. Котовского,

ул. Рижская,

ул. Харьковская, д.2-61,

ул. Камышинская, д.4-60.

Для обеспечения населения питьевой водой организована подача воды автоцистернами — их направят по заявкам жителей.