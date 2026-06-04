В Черемшанском районе осудили браконьеров, отстрелявших четырёх зайцев

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Республика
4 июня 2026  16:11
Автор:
Владислав Косолапкин

Суд признал мужчин виновными в незаконной охоте, сообщает Прокуратура РТ.
Как установили следователи, в ночь на 6 октября 2025 года мужчины на автомобиле «Лада Веста» отстреляли четырёх зайцев на автодороге «Кузайкино – Нурлат – Черемшан». Ущерб природным ресурсам составил 16 тысяч рублей. Браконьеры полностью возместили его.
Свою вину они признали и раскаялись. Суд назначил одному из них штраф в 200 тысяч рублей и лишил права заниматься любительской и спортивной охотой на два года. Второй получил штраф в 250 тысяч рублей и запрет на охоту на два с половиной года.
Кроме того, автомобиль «Лада Веста» 2024 года выпуска и охотничье ружьё конфискованы в пользу государства. 
 

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