В Черемшанском районе осудили браконьеров, отстрелявших четырёх зайцев

Суд признал мужчин виновными в незаконной охоте, сообщает Прокуратура РТ.

Как установили следователи, в ночь на 6 октября 2025 года мужчины на автомобиле «Лада Веста» отстреляли четырёх зайцев на автодороге «Кузайкино – Нурлат – Черемшан». Ущерб природным ресурсам составил 16 тысяч рублей. Браконьеры полностью возместили его.

Свою вину они признали и раскаялись. Суд назначил одному из них штраф в 200 тысяч рублей и лишил права заниматься любительской и спортивной охотой на два года. Второй получил штраф в 250 тысяч рублей и запрет на охоту на два с половиной года.

Кроме того, автомобиль «Лада Веста» 2024 года выпуска и охотничье ружьё конфискованы в пользу государства.

